【萌寵充電站】雪橇與柴柴鬥搶鏡　成香港最冤氣傻狗組合

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這次的主角是長腿高貴的西伯利亞雪橇Cola姐姐，以及頑皮愛搗亂的柴犬弟弟茶走。雖然牠們大多數時間都是感情很好，不過也有水溝油的時候，更不時出現無差別格鬥大戰！

主人表示，其實Cola與茶走兩姐弟感情超好，經常黏在一起。（facebook@Husky Cola & Shiba 茶走）

究竟雪橇犬和柴犬大戰的話，會是誰勝誰負？會是體型較大的雪橇以大取勝？還是柴犬技勝一籌？不過，對Cola和茶走來說，打架只是武藝切磋，開心玩樂才是最重要。

【點擊圖片放大看，這對感情要好的鬥氣冤家】

Cola是大姐姐，大多數時候都是淑女有儀態。（facebook@Husky Cola & Shiba 茶走）

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從影中可看到，兩隻狗狗表面看似風平浪靜，但事實早已劍拔弩張，隨時要來一場大戰。最終是雪橇Cola按捺不住，率先動起手來。但柴犬茶走反應極快，瞬間便扭轉局勢，向Cola使出咬喉絕技，Cola不敢亂動，但仍窺準時機，希望隨時可以來個反擊。

始終雪橇體型較大，Cola趁茶走不為意，便使出一招泰山壓頂，令茶走動彈不得。戰況瞬間逆轉，當大家還以為會繼續惡鬥下去，怎料大戰突然宣告結束。兩隻狗狗像什麼事也沒法生過般，沒有分出勝負，平手收場。

主人表示，使出泰山壓頂的Cola完勝，將大戰結束。（facebook@Husky Cola & Shiba 茶走）

感情要好的兩姐弟

事實上，Cola姐姐與茶走弟弟感情十分要去，經常一起鬧著玩。主人指牠們這場無差別格鬥大戰，雙方都沒有使出真功夫。而這次明顯是Cola在惹事，因為沒人肯陪牠玩，於是牠便惹正在睡覺的茶走。任誰在休息時被人打擾，心情都會不好，Cola拍打茶走又在吠叫，引起不滿，於是兩隻狗狗便打起架來。

霸氣十足！彭福公園是我們的！（facebook@Husky Cola & Shiba 茶走）

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網民看到影片後，都形容茶走是「兇兇的樣，輕輕的咬」，「家姐又勝出漂亮的一仗，淑女形象不減」、「原來兩個小朋友悶悶地搵嘢玩」、「狐狸被大狼壓制」、「用重量壓制」，可見大家都深深感受到牠倆姐弟情很要好。

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