【協尋失狗】唐狗元朗走失　主人知悉後急訂機票回港　重酬 3萬尋

本周一（27日），一頭忌廉色唐狗女Ci Ci於元朗錦田一帶走失。狗主麥先生及其太太苦尋兩天不果，於日前（29日）將尋狗酬金從1萬元加碼至3萬元，希望盡快能尋得愛犬。雖然他們連日來曾接獲不同線索，然而目前仍未尋回Ci Ci。 任何人如有Ci Ci消息，可致電6283 0669（麥先生）或9662 2655（鄧小姐）。

狗主麥先生及其太太因需離港公幹，遂於上周帶唐狗女Ci Ci及其哥哥Di Di到元朗錦田一寵物酒店寄宿。本周一（27日）下午約5時，當時該酒店因活動關係暫時打開了大門，Ci Ci竟乘機跳過數個約一米高的鐵欄，跑出酒店。

忌廉色唐狗女Ci Ci於元朗錦田一帶走失，當時身上並無配戴任何飾物。（受訪者提供）

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Ci Ci年約6歲，毛色為忌廉色，頸上有一圈白色鋼毛，就如天生的頸圈般。牠走失時沒有配戴任何飾物，身上有晶片，最大特徵是一雙摺耳。寵物酒店職員隨即追上前，但仍未能及時攔截Ci Ci，立刻通知麥先生及其太太。夫婦倆聞訊後，馬上訂購最早的機票回港尋狗。

翌日中午（28日），夫妻二人同告假，聯同親友、義工及酒店職員進行搜索，但無功而還。他們決定在網上刊登尋狗啟事，並提供1萬元酬金。他們連日來接獲不少報料，指曾看見Ci Ci在南生圍、屏山、錦繡花園等地方出現，然而每次換來的均是失望。

麥先生於前天（29日）將尋狗酬金加至三萬，望吸引更多人幫忙留意。（受訪者提供）

事隔兩天，麥先生及其太太越發擔心愛犬安危；因此，他們於前天（29日）將尋狗酬金加至3萬元，望吸引更多人幫忙留意。麥先生指，有6至7位網民曾聯絡他，自願加入搜索團隊，令他大為感動，如今搜尋團隊人數已增加至約30人。

麥先生及太太終日惦掛Ci Ci，每天花上十多小時尋狗，曾由清晨5時搜索至凌晨12時，連三餐也顧不上吃。雖然尋回機率逐漸變得渺茫，但麥先生仍明言絕不放棄：「一日未搵到，都會搵落去！」

任何人如有Ci Ci消息，可致電6283 0669（麥先生）或9662 2655（鄧小姐）。