【萌寵充電站】柴犬家族曾拍旅發局廣告　歌王陳奕迅也是粉絲？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 今集主角不止一位，而是整整5位。柴犬家族「WE5」是香港的柴犬明星，曾為旅遊發展局拍攝廣告，並與不少藝人合照，包括樂壇天王陳奕迅，人氣可見一斑。

顧名思義，「WE5」家族的成員當然是 5 隻柴犬，包括柴犬爸爸Yakult、柴犬媽媽Yobi、柴犬姐姐Mochi、柴犬弟弟Toro，以及最年幼的柴犬妹妹Mini。

「WE5」家族成員有：（左起）爸爸Yakult、姐姐Mochi、妹妹Mini、哥哥Toro及媽媽Yobi。（旅發局提供）

牠們每天也會在中上環一帶「出巡」，飼主Grandpa一人拖著5隻柴犬散步，場面甚為壯觀。雖然「WE5」非常可愛，但大家看見牠們時切記不可擅自拍照！Grandpa曾多次公開呼籲，希望大家能先問准他才為狗狗留影或觸摸狗狗，以示對狗主及狗狗的尊重。

雖然「WE5」非常可愛，但大家看見牠們時切記不可擅自拍照！（Instagram@shibaland）

▼▼▼▼▼「WE5」曾經與不少名人合照，包括陳奕迅▼▼▼▼▼

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這5隻柴犬並非一般的狗狗，牠們可是曾拍攝廣告的明星狗，就連樂壇天王陳奕迅亦是牠們的支持者！2017年，旅遊發展局以「舊城中環」為題，推廣附近一帶的景點，於是便邀請了「WE5」一同拍攝廣告；皆因牠們「狗多勢眾」，而且是該區的老街坊，絕對能代表中上環！

▼▼▼▼▼點擊看「WE5」與中上環景點的合照▼▼▼▼▼

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Grandpa與「WE5」的故事始於12年前，最初他只養有柴犬爸爸Yakult。不久後，因其當時女友希望為Yakult找尋伴侶，於是他們便有了柴犬媽媽Yobi。在4年間，「好生養」的Yobi曾先後誕下近10隻柴犬寶寶，分身不暇的Grandpa把其中數隻小柴犬轉送他人，自己則留下其中3隻，組成了現時的「WE5」家族。

Grandpa曾於2014年出版圖文集《WE5》，詳細記錄與愛犬的故事及相處點滴。

只要Grandpa一聲令下，「WE5」便會立刻集合。（Instagram@shibaland）

為了照顧家中5隻愛犬，Grandpa坦言金錢負擔頗大；為了節省開支，他曾試過 7 年內搬家5次，可謂搬家常客。但相信他如一眾狗主般，只要看到狗狗健康快樂，即使付出更多也心甘情願！