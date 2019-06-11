【萌寵充電站】白貓一家三口餅印樣　真相揭曉！小貓竟非親生？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 今次的主角是貓咪Maru及牠的兩位「家人」。來自日本的Maru只是一隻普通的白色小貓，但因其飼主經常為牠及兩隻迷你版「Maru」玩偶合照，並分享至網上，令Maru在網上突然走紅。

日本貓咪Maru是一隻平凡的白貓，然而，牠的身旁總有兩隻跟牠一模一樣的「小貓」伴隨，三者的合照萌倒不少網友。不少人第一眼看到照片時，也會以為那兩隻「小貓」是Maru的孩子，因牠們的外表是「餅印」般相似。

你是否以為有3隻貓咪？（Instagram@maruruna）

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其實那兩隻所謂的「小貓」只是像真度甚高的羊毛氈玩偶，是由一位日本羊毛氈達人贈送給Maru的主人。起初Maru只得一位伙伴；直至今年初，該達人再為以「瞇眼的Maru」為藍本製作另一隻玩偶，才令Maru的家族越發熱鬧。

Maru本來只有睜眼小貓伴隨，牠們連服飾也有同款。（Instagram@maruruna）

除了兩隻引人注目的伙伴外，Maru身上款式華麗的服裝也吸引了網民目光。Maru經常身穿不同的短裙，但穿著漂亮服裝其實並非為了打扮，背後還藏著更重要的原因。Maru在3歲時被當地收容所救起，當時的牠患有慢性皮膚病，痕癢令牠不住地抓傷皮膚。Maru現時的飼主為了防止牠病情惡化，決定親手縫製貓服裝，阻止牠再次抓傷皮膚。

在飼主的呵護下，Maru現時的皮膚看似甚為健康，一身白色的毛髮令牠倍添可愛。相信Maru在飼主及粉絲們的支持下，一定能盡早擺脫病魔困擾。