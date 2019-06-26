【毛孩與我】領養兩單眼貓　港夫婦為缺陷貓大平反

說到飼養寵物，每人在心底都總想挑選一隻外表及性格也最討人喜愛的小動物。純種及年幼的動物從來也是飼主首選，至於那些身體有殘缺的動物，問津者向來少之又少。 港人夫婦Kelly及Simon卻一反常態，特意領養兩隻單眼唐貓，更開設Facebook專頁為有缺陷的貓貓「大平反」。雖然兩隻愛貓均失去左眼，夫婦二人卻絲毫不介意，只淡淡說道：「其實你當佢家人，就唔會挑剔佢外表。」

Kelly和Simon是一對普通的年輕夫婦，家中養了兩隻可愛的小貓，分別叫「伍薯」及「伍更」，一切看似平平無奇。但只要留心一看，就會發現兩隻活潑的小貓均失去了左眼，只剩下一隻圓滾滾的眼睛好奇地東張西望。

Kelly和Simon家中養了兩隻單眼貓。（吳嘉俊攝）

克服心魔 初嚐寵主滋味

早在4年前，Kelly透過一位身任貓義工的友人，初次與「伍薯」見面。當時一個月大的「伍薯」體型僅如老鼠般，雙眼均無法打開，狀甚淒涼。除了營養不良外，「伍薯」的左眼眼球凸出，而右眼則被液體黏著。縱然對「伍薯」心生憐憫，從未養過寵物的Kelly仍不肯定能否肩負起照顧一條生命的責任。然而，在「伍薯」的撒嬌攻勢下，Kelly終究克服了心魔，將「伍薯」帶回家。

Kelly在4年前透過友人，初次與「伍薯」見面。（吳嘉俊攝）

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特地收養單眼貓 「救得一隻得一隻」

未幾，Kelly與Simon成婚；同時亦迎來了家中的新成員──「伍更」。夫婦倆發現「伍薯」似乎因獨自在家而感沉悶，變得尤其頑皮，遂決心為牠增添玩伴。二人心有靈犀，一同傾向從義工手上領養有缺陷的貓。自幼愛貓的Simon坦言：「希望救得一隻得一隻，因為買貓嘅人唔會考慮缺陷貓，即使領養者都唔一定會考慮。既然我哋有能力，不如就由我哋養。」

應接納家人缺點

緣分驅使他們遇到了待領養的「伍更」，同樣失去左眼，同樣滿身黃棕色虎斑。照顧兩隻單眼貓看似複雜，二人卻拋出相反答案：「除咗跳起嗰陣需要瞄準耐啲之外，其實同普通貓無分別。」

他們開設專頁正是為了消除大眾的誤解，呼籲勿將缺陷貓拒諸千里。即使偶爾聽到閒言閒語，二人從不介意，Simon補充道：「貓係我嘅家人，無理由挑剔家人嘅外表；相反，家人應該係最可以接納佢哋缺點嘅人。」

看著這一家四口溫馨地吵鬧，所謂的「缺陷」從未對他們相處造成阻礙，興許就如Simon所言：「缺陷與否，視乎你點睇。」