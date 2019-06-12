【萌寵充電站】牧羊狗是層層疊超強高手　主人雙手並用也要投降

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 狗狗服從性高又聰明，是人類的好朋友。 這隻在美國的牧羊犬，天生聰穎過人，牠除了懂得和主人做瑜伽外，更懂陪主人玩層層疊。牠不是用手來玩，而是用牙把木塊抽出，看著牠小心翼翼地抽出木塊，真的緊張到手心也出汗呀！

我叫Secret，我是天才！（instagram@my_aussie_gal）

這隻生活在美國的澳洲牧羊犬叫Secret，今年已18歲。雖然牠已算是老狗，但身手還很靈活，從牠主人的IG裏可看到，Secret真的是可愛非常，而且相與主人互動。拋波接球當然不能難到牠，牠甚至會與主人做起高難度動作的瑜伽。而最近，牠就表演了另一項絕技，就是玩層層疊（Jenga）。

【點擊放大圖片，看層層疊高手教你如何成功抽出木塊】

等我教你點玩層層疊。（instagram@my_aussie_gal）

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從影片中可留意到，Secret玩層層疊一點也不馬虎，牠會先觀察情況後才下手。牠也知道拉出木塊不能過急，於是咬著木塊後，是慢慢地拉出來，所以磚塔沒有倒下。當牠拉出木塊後，也懂得是主人動手的回合。然後，Secret再接二連三把木塊拉出，看著牠口水直流也不停下，堅持要玩下去，牠果然是神級高手。另外，Secret懂的可比你想像的要多，除了瑜伽和層層疊外，牠還懂與主人一起跳芭蕾舞，想看到牠的英姿，便要追蹤牠的IG了。

【點擊圖片看牧羊犬Secret的生活照，真是影得很美呀！】

有沒有人來探我呀？我去了西雅圖。（instagram@my_aussie_gal）