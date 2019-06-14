【貓糧】不明生物吃掉浪貓飼糧　網民驚呼：原來牠這樣吃東西

浪浪無家可歸，有不少義工和有愛心的人，都會定期去餵養牠們。 近日有義工發現，餵飼浪貓的碗子裏，竟出現不明生物，正在分享碗裏的貓糧。當細心觀察下，才發現竟是一隻大蝸牛。

為何吃了我的東西？（示意圖）

台灣有愛心義工在餵飼浪貓時，發現碗子裏有東西在蠕動。細心觀察下，發現一隻大蝸牛，正在享用浪貓的飼料。於是便將蝸牛吃貓糧的過程，拍下影片並分享到網絡上。

大蝸牛入侵，令浪貓的飼料大幅減少。（facebook@有點毛毛的）

從影片中可看到，一隻大蝸牛慢慢蠕動並爬到餵飼浪貓的碗子裏，然後拉長身子，探頭去覓食。在進食時，蝸牛除了觸角在動之外，身體像是僵直了般，全神貫注地在享用這大餐。

網民看到影片後，都說「大開眼界了」、「長知識！蝸牛是這樣吃東西」、「蝸牛食量很大，飼料放著不管的話，會被這些大蝸牛吃掉」、「蝸牛是雜食性的，什麼都吃」。也有網民幽默回應，指「牠是浪蝸，收養回家吧！」，但發布影片的義工表示「我不要，是要嚇死我啊！」

【要善待浪貓，除了餵飼外，還應盡力替牠們絕育。看看這群學生如何為浪貓求福祉】

義工表示，現時資金匱乏，但大家樂意有錢出錢，有力出力。（梨視頻）