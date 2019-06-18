【領養貓】看輕鬆繪本　給流浪貓一個幸福的家

《小豆丁花園》是一本畫貓的繪本，但書中的貓都是生活在流浪貓中轉站的流浪貓，書中文字是由中轉站負責人花花編寫，插畫由喜歡小動物的日系插畫師卡奇執手。

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流浪貓中轉站，顧名思義即是每一隻在這裏生活的流浪貓，都不會一直待在這裏，總有一天會被好人家接走繼續生活，這也是作者花花的心願。作為一個貓奴，心裏明白這裏的流浪貓都只是過客，不會一直見面相處，但她仍然無微不至地照顧每一隻流浪貓，把牠們每一隻都當成自己的孩子來養，全書只有一百五十多頁，但有名字的流浪貓就有三十六隻（還有些沒有出場的隱名流浪貓），這全部「都是愛呀哈利」！

「都是愛呀哈利」！（Gettyimages／視覺中國）

《小豆丁花園》與其是畫給貓奴，倒是畫給一群「愛貓但還未擁有貓」的「準貓奴」。她們的字和畫，都希望帶給社會「購買不如領養」的訊息和領養流浪貓的重要，讓更多的流浪貓可以找到珍惜牠們一輩子的好歸宿。而且書中還有不少給新手貓奴的建議，例如《花園小教室》中，新手應該養成貓，不要執着名種貓而忽視唐貓等等重要訊息，令「準貓奴」在插畫中領略到流浪貓的可愛之餘，還可以從中得到實用的知識，再思考自己的條件是否真的適合領養流浪貓。

以下節錄看看是否能讓大家感受到流浪貓們的可愛：

【↓↓↓↓↓編按：按圖放大看《小豆丁花園》的可愛流浪貓！↓↓↓↓↓】

眾流浪貓合力，撮合八號與麻瓜的故事：

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豆豆之前在繁殖場被灌藥交配的故事：

生命在倒數的夢露成為貓園長的故事：

假若你沒有餘力收留流浪貓，又希望為香港的流浪貓出一分力，不妨到書局支持這一本書，入股小豆丁花園的「浪浪罐罐基金」吧！

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內容提供：獨書人

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「流浪喵～花園」​】

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