【天使惡魔周記】暖心爸用拍下回憶　讓長大後的女兒記住哥哥

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Facebook專頁「天使毛孩與惡魔小孩」投稿，分享了家中毛孩與小朋友一起成長的故事。這次是想透過分享，希望大家能珍惜小孩和毛孩一起成長的過程，畢竟毛孩生命短暫，要緊抓著留下的回憶。

小孩與毛孩一起成長，更顯得毛孩衰老得很快。（facebook@天使毛孩與惡魔小孩）

日日睇住惡魔同狗哥哥衍衍孖公仔咁樣玩又一齊、食又一齊、瞓又一齊想分開佢哋一陣都唔得。但畢竟毛孩嘅壽命比人類短暫好多好多，哥哥可以陪伴惡魔一齊長大既日子又有幾多呢？

【大哥哥衍衍，是妹妹最重要的朋友和親人】

小孩與毛孩開心成長，會更有愛心，更具同理心。（facebook@天使毛孩與惡魔小孩）

雖然小孩就像白紙一張，單純、天真無邪，但將來踏入社會後，為左謀生每日奔波忙碌漸漸為生活而生活，會發現自己迷失在物質生活中，身邊重要既事陪伴成長嘅人都會漸漸遺忘，找不到最初的簡單和快樂幸福。

【點擊圖片，回看毛孩衍衍與妹妹如何互相照顧，一同成長】

開心成長，因為有狗狗在旁。（資料相片）

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爸爸擔心惡魔將來都逃唔過呢個命運！所以唔識剪片嘅爸爸膽粗粗用簡單嘅手機程式剪出一段又一段天使惡魔生活嘅點滴，放係媽媽為佢哋開設嘅Facebook專頁，將來惡魔長大踏入社會，希望會抽少少時間睇一下爸爸特登為你而拍既影片，以前有一隻叫衍衍既狗哥哥係妳童年時曾經守護妳、教導妳、無論晴天雨天陪妳一齊玩耍一齊歡笑，千祈唔好忘記呢段美好童年回憶呀！

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