【雪橇領養】4腫瘤雪橇犬遭無情遺棄　急尋暫托或領養

早前，本土動保團體「守護浪浪福利協會」接獲市民求助，接收了一隻被遺棄的雪橇犬「糯米糍」。 該協會指，經醫生診斷後，發現糯米糍長了4個腫瘤，及後已即時為牠切除。糯米糍近日可以出院，協會現急為牠尋得暫托家長或領養者。

（守護浪浪福利協會提供）

動保團體「守護浪浪福利協會」早前在Facebook專頁發帖，指接收了一隻身患腫瘤的雪橇犬「糯米糍」。據指，糯米糍在一個多月前出現在將軍澳區的建築地盤，地盤職員見牠可憐，便為牠提供食物，結果糯米糍就在地盤住下來。地盤老闆發現糯米糍後，下令要把牠趕走，職員決定向守護浪浪福利協會求助。

協會接收糯米糍後，馬上為牠安排身體檢查，醫生估計牠已經超過10歲，尚未絕育，身上有4個腫瘤，視力退化、右眼有白內障，多隻牙齒潰爛，身體情況欠佳。糯米糍身上並沒有晶片，所以無法聯絡到牠的原主人，協會義工認為糯米糍應該被主人遺棄。

▼▼▼雪橇犬糯米糍慘遭遺棄，幸得義工救助。點撃圖片看現況▼▼▼

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獸醫估計，糯米糍身上的腫瘤並非普通的脂肪瘤，疑似由幾個不同類別的癌症組成，需要立即做手術切除。目前，糯米糍已經完成手術：「糯米糍目前精神好好，胃口亦好好，有醫生姑娘照顧住，個樣都唔同晒！」獸醫已抽取腫瘤組織做化驗，現在正等待化驗結果。

糯米糍現時仍留在醫院，牠的康復進度良好，這幾天可以安排出院，協會希望能幫糯米糍物色到合適的暫托家長或領養者，發言人指，「糯米糍係老狗，所以我哋需要搵個有照顧大狗經驗嘅托暫家長或領養人。」如有興趣給糯米糍一個溫暖的家，不妨於Facebook聯絡守護浪浪福利協會。

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