如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 柴犬向來以好動聞名，其活潑行徑偶爾也會鬧出不少笑話。台灣一隻僅兩個月大的柴犬慘被「脫下褲子」，赤裸下身示眾，前衛的造型令一眾網民大笑不止。原來牠早前因在家中亂鑽，不慎碰到黏鼠板，所以不得不以剃毛來脫困。

現時剛滿兩個月大的柴犬「蛋包飯」，性格尤其好動。上周，貪玩的牠在家中誤觸黏鼠板。無奈之下，牠下半身的毛髮全被剃光，以便取走黏鼠板，令牠看上去就像下身赤裸般，造型笑翻網民。

兩個月大的柴犬「蛋包飯」因不慎碰到黏鼠板，被剃光下半身毛髮。（Facebook@茶蛋一家）

「蛋包飯」最愛在在家中亂竄，絕不放過任何角落。然而，日前貪玩的牠在鑽進梳化底部後，下半身不慎碰到黏鼠板。牠的主人David解釋道，因住所附近有工程進行，老鼠數量大增，於是便在家中添置黏鼠板。David續指，狗狗們平時根本無法鑽進梳化底，所以才放置於此，豈料卻被身形嬌小的「蛋包飯」碰到。

「蛋包飯」的心情似乎絲毫沒有受到困擾。（Facebook@茶蛋一家）

▼▼▼▼▼點擊相片看「蛋包飯」未被「脫褲」的模樣▼▼▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

David曾利用橄欖油及沙律油，嘗試取走黏在牠身上的黏鼠板。可惜種種方法均不奏效，於是David立刻帶牠求醫。獸醫見狀，當機立斷決定剃光「蛋包飯」下半身毛髮，為牠換上一個前衛造型。雖然慘被「脫下褲子」，但「蛋包飯」似乎絲毫沒有受到困擾，說不定牠覺得下半身涼颼颼的，反而更舒服。

JW王灝兒首次擔任大專聯校歌唱比賽星級導師及決賽嘉賓，賽前教授學生擺脫「發台瘟」秘技。6.26晚旺角麥花臣，約定您！一同見證大專歌王誕生！