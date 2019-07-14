【萌寵充電站】肥肉哥基的育兒日記　率哥基軍團上山下海

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 談到哥基，大家第一時間也會聯想到肥美翹臀。但來自日本的哥基「力丸」卻竟非靠肥臀吸引粉絲，而是靠牠旗下的哥基軍團俘虜萬千粉絲的心。

這隻體型甚有「份量」的哥基犬名叫「力丸」（Rikumaru），來自日本的愛媛縣，是一位小有名氣的網絡明星。牠的Instagram帳戶上除了有牠的萌照外，最引人注目的就是牠與旗下哥基軍團的合照！

這隻體型甚有「份量」的哥基犬名叫「力丸」（Rikumaru）。（Instagram@ericobear）

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「力丸」的飼主是位羊毛氈達人，擅長製作不同的狗狗玩偶。她為「力丸」製作了數隻哥基玩偶作為的手下，陪伴「力丸」上山下海，四處遊歷。在多張相片中均可見到這群小哥基的身影，時而躺臥在「力丸」身上，時而跟在牠身後，如影隨形。牠的飼主特地為這系列的相片加上專屬hashtag「#力丸父ちゃんの育メン日記」，意即「力丸爸爸的育兒日記」。

「力丸」帶領著旗下的哥基軍團。（Instagram@ericobear）

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原來「力丸」在今年3月剛年滿11歲，足以躋身狗界的耆英行列。但已屆高齡的牠卻依然充滿活力，體能絕對不比壯犬遜色。牠的Instagram帳戶充滿著運動照，包括行山、游泳、甚至踩滑板等等，可謂老而彌堅！