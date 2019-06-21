【Cola茶走小周記】二哈最憎聽到數數目字聲　駁嘴帶領大合唱

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Cola及茶走的主人投稿，這次便分享兩隻雪橇引吭高歌合唱，連綿不絕的叫聲，是否很療癒呢？

這次不是雪橇夾柴犬，而是兩隻雪橇一同表演。（fb@Husky Cola & Shiba 茶走）

等媽媽偷偷地同大家公開一個Cola特殊技能！Cola 最討厭的，不是打Pat Pat，不是罰口罩，也不是罰坐。其實Cola最討厭的是媽媽對住佢數數目字！

【點擊圖片放大看，Cola與家姐Jordan合唱時，真的天下無雙】

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影片中，因為Cola頑皮做錯事，媽媽對住佢數數目字要佢冷靜。Cola一聽到，煩厭地駁嘴，跟住一齊大叫！就好似同媽媽鬧交一樣。

無人可以阻止我哋合唱。（fb@Husky Cola & Shiba 茶走）

事後，爸爸在電視上，重播Cola被罰數數目字的影片，Cola 也會不其然地狼叫起來。向住電視投訴：「我咁乖，點解仲要罰我？」

估唔到，家姐Jordan 係Cola 帶領下，都跟住一齊狼叫！原來二哈狼叫係會傳染架～聽住兩個小朋友二哈二重唱，係咪好治癒呢？

【在駁嘴合唱時，狗狗相當合拍，但面對美食呢？Cola和茶走會否勢成水火？】

兩姊弟為一條零食反目成仇？（fb@Husky_Cola_Shiba_茶走）

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更多兩姊弟的日常生活，可追蹤牠的fb專頁：Husky Cola & Shiba 茶走。

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