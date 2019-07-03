【元朗充電站】7-11貓店長「米米」文靜任人摸　主人踢爆真面目

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 在香港形形色色的小店中，不難發現「鋪頭貓」的身影，牠們早已成為鬧市中一道不可或缺的風景。以往「鋪頭貓」通常只出現於藥房、海味舖等地方，但最近有網民發現在便利店也有駐場「貓店長」！

近日，在元朗一帶的7-11便利店內，出現了一名引人注目的員工，牠就是現年6歲的英國短毛貓「米米」。

「米米」被街坊冠以「貓店長」之名。（受訪者提供）

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性格隨和 受街坊歡迎

飼主Patrick透露，「米米」每周約「出巡」兩至三次，地點包括元朗一帶的數間便利店。Patrick指「米米」最愛跳進紙箱內，而且在面對陌生人時非常隨和，即使被觸摸也不會發怒及躲開，可謂「任摸唔嬲」，因而深受街坊們歡迎。久而久之，「米米」每次留在便利店內的時間越來越長，每次逗留半小時至一小時不等，逐漸被街坊冠以「貓店長」之名。

在元朗小有名氣的「米米」吸引了不少支持者，Patrick表示曾聽聞有人特地到便利店碰運氣，看看能否遇見「米米」；亦有市民巧遇「米米」後，立刻通知親友到來，一睹其風采。

被飼主揭穿是「雙面貓」

Patrick早於2017年首次帶同「米米」外出，發現牠在外表現淡定及享受，因此在這兩年間不時也會帶牠出門。任陌生人抱的「米米」看似隨和，卻遭Patrick「揭穿」牠原來在家是個小霸王！Patrick笑指「米米」在家經常惹事生非：「佢成日主動追屋企兩隻9歲嘅貓，又成日喵喵聲好多嘢講㗎；但一出街就好靜，好少出聲。」

為減低對其他客人的騷擾，「米米」大多只會在晚上10至12時出沒，居於附近的街坊可以在這段時間碰碰運氣，說不定能撞見正在巡視業務的「米米」！