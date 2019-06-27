【公屋養狗】好消息！公屋哥基獲批成伴侶犬　與主人劉伯相伴終老

今年2月，華富邨一對七旬老夫婦因被鄰居投訴，被房屋署勒令要將飼養11年的哥基犬送走。在市民及立法會議員鄺俊宇協助下，房署最終暫緩行動。今天（27日），Give Dogs A Home總幹事German Lam發文指，老夫婦已成功為哥基申請「伴侶犬」資格，可以相伴終老。

現年76歲的劉伯伯與太太居於華富邨，飼養哥基犬Money已超過11個年頭，早已親如家人。然而，因其鄰居近年持續向房屋署投訴，指Money的吠叫聲擾民，及影響衛生；令他前後共被扣10分。

劉伯伯的鄰居近年多次投訴，指Money的吠叫聲擾民。（資料圖片）

房署要求送走狗狗

房署遂向劉伯伯發出通知，要求他於2月8日（即年初四）前送走Money；否則他將因被扣滿16分，而須遷出公屋。劉伯曾一度尋找其他狗主收留Money，後因不捨而作罷。後來他帶Money散步期間，向其他狗主提及此並求助，引起義工阮先生關注。阮先生將事件分享至Facebook，後引起熱烈迴響。

鄺俊宇議員亦得悉劉伯伯情況，並於年初二向房署發信，房署職員後決定暫緩行動，而劉伯伯則將Money暫託別處，並繼續房署爭取留下Money。他坦言不捨送走Money：「我哋終身伴侶……想養佢直至終老。」

鄺俊宇議員及熱心市民阮先生為劉伯伯提供協助。（資料圖片）

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終成功爭取「伴侶犬」資格

事隔數月，民間組織Give Dogs A Home總幹事German Lam今天（27日）在Facebook發文，宣布劉伯伯已成功申請Money為「伴侶犬」，可接回牠繼續同住，照顧牠終老。林先生在帖文寫道：「攪左好耐，房署諸多藉口及理由」，並祝福劉伯從此安居樂業。

鄺俊宇曾指，房署對申請「伴侶犬」的資訊透明度不足，亦沒有鼓勵合乎資格的住戶作出申請，不少住戶（包括劉伯在內）因未得悉詳情而錯過申請。

根據房署資料，未經同意在出租單位內飼養狗或農畜會被扣5分，除非該狗隻為服務犬，包括導盲犬及伴侶犬。租戶須由醫生或心理學家證明「極需要狗隻作精神支柱」，其愛犬才可獲批為伴侶犬。