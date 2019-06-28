【Cola茶走小周記】小狐茶走再挑機　細小身型能否打贏雪橇姐姐？

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Cola及茶走的主人投稿，這次再次分享百厭柴犬茶走惹事生非，再次與雪橇姐姐Cola大戰。但身型差距這麼大，柴犬有獲勝機會？

雪橇Cola與柴犬茶走是感情很好的姐弟？（fb@Husky Cola & Shiba 茶走）

繼上次無差別格鬥，被家姐大狼Cola壓制後。小狐茶走深深不忿，搵準機會再主動挑機！

【點擊圖片，看這撩是鬥非的百厭柴犬茶走，如何越級挑戰雪橇大姐姐】

二話不說，柴犬惡鬥雪橇大戰又再次展開！（fb@Husky Cola & Shiba 茶走）

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今次趁家姐Cola 瞓醒覺，飲水既時候，背後零防備。冷不防就去攻擊後腳！茶走陰陰濕濕，先以自己細小身型，瓹落家姐Cola肚下，咬佢後腳。其後再一個花式轉身，走去攻擊Cola另一後腳。

家姐並唔想同呢個豆丁玩。最後醒目地坐低，收起兩腳。茶走無奈地無癮走開。眼見家姐一起身，又再攻擊下頸！個樣仲要「扮」晒凶狠咁！茶走呢個百厭星，真係頑皮！好脾氣的Cola最後都忍唔住反擊！以大狼的口，一擰轉身就輕易咬住細佬個頭！茶走又一次完敗！

【點擊圖片，再次重溫兩姐弟為食物打交情況】

兩姊弟為一條零食反目成仇？（fb@Husky_Cola_Shiba_茶走）