【萌寵充電站】西摩與孩子一起成長　主人：讓兒子學做負責任的人

越來越多人明白到，如果小朋友從小便與毛孩一起成長，他們將學習與認識生命，並更懂得尊重。 這隻西摩犬其實比小主人還要年輕1個月，但在小主人成長的過程中，牠一直擔起生活導師的工作。一起嬉戲成長，彼此是好兄弟，一分鐘也不願分開。

Hendrix與狗狗Kafka一起成長，每天都一起搗蛋。（instagram@kimba_and_kafka_samoyed）

這隻經常面帶笑容的西摩犬叫Kafka，最喜歡就是黏在小主人身旁。牠的主人Kate表示，西摩犬Kafka可以說是與自己的兒子Hendrix共同成長。兒子從狗狗身上，學習了許多珍貴的知識。

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我才是主角Kafka！（instagram@kimba_and_kafka_samoyed）

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Kate認為，讓兒子學習如何去愛身邊的事物、勇敢地去冒險、當一個有負責任感的人，這些都是課堂上沒法學習得到的重要知識。但狗狗Kafka讓兒子學懂了這些道理，在未來成長的歲月裏，他會更懂得與狗狗相處的時間。因為他會看到自己在成長，而狗狗Kafka卻快速老去。但我相信，他們彼此間的友情，是不會改變。

狗狗讓小孩學懂的5件事

在成長時，一起的經歷會永遠印記在心底。（instagram@kimba_and_kafka_samoyed）

想知道Hendrix與西摩Kafka的成長趣事，可瀏覽他們的IG，現在已有8萬多個粉絲在追隨呢！