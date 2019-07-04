【天使惡魔周記】生性妹妹幫唐狗哥撐傘　媽看見這幕即被融化

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Facebook專頁「天使毛孩與惡魔小孩」投稿，分享了家中毛孩與小朋友一起成長的故事。這次筆者想透過分享，希望大家能珍惜小孩和毛孩一起成長的過程，畢竟毛孩生命短暫，要緊抓著留下的回憶。

萬大事有彼此的扶持。（facebook@天使毛孩與惡魔小孩）

衍衍今年13歲到年底就14歲啦！好多人問衍衍仲好健康腳仔都仲好有力究竟平時食乜野保健品㗎？雖然衍衍真係有食骨骼健康食品，但我哋覺得最主要原因係13年黎風雨不改都帶佢落街散步每日至少2次，每次至少一個鐘，但有時橫風橫雨或打風時身邊朋友或路人都會同我哋講：「咁大雨，去少次都無所謂啦！」

【點擊圖片放大看，唐狗哥哥與妹妹如果互相照顧】

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但我哋深信人係有惰性！其實懶過一次，之後就會更多既藉口唔帶佢出街，唔想因為大雨而剝奪佢每日出街既權利！可能會有人覺得我誇張，狗啫，唔使為左佢冒雨濕身丫。但佢陪左我13年今年就14年啦，早就變左我既家人而唔係一隻狗咁簡單！

以前小惡魔未出世帶住惡魔同衍衍出街都比較易！依家小惡魔都出埋世，爸爸又因為工作關係成日都出外公幹！一碰到呢啲日子，一拖三出街真係最大嘅考驗！

好彩惡魔都好生性，知道媽媽要孭住小惡魔，會主動幫手拖住哥哥同拎住水樽，沖哥哥嘅尿尿同比水哥哥飲！雖然落雨時哥哥有着雨褸落街，但惡魔都會擔住把遮遮佢！天氣熱嗰陣時又會攞風扇仔幫手吹佢等哥哥無咁熱！見到惡魔對哥哥咁有愛心我地都好安慰。人哋話：「有毛孩陪伴長大嘅小孩係有愛心啲。」呢句說話係無錯。