【貓騙徒】古惑喵星人每日密謀離家　主人貼告示勸路人勿受騙

大家記得香港有隻來自保家利亞的貓咪「老虎仔」嗎？牠猶如江湖大佬，每天都得外出散步，巡視區內情況。 美國同樣有隻江湖貓，經常在窗邊楚楚可憐地看著街外，希望路人可以放牠出門，氣得主人在窗戶上貼告示，勸阻人們不要被牠騙到！

「請不要把牠放出去！不管牠跟你說了什麼。這隻貓是騙子，牠根本不是放養的貓。」附帶一隻眼神憂鬱的貓咪。（Facebook圖片：Laci Reamer）

美國貓主Laci Reamer三個月前從收容所領養了貓咪Hubert。當時收容所曾經警告她，Hubert是隻很好動、有個性的貓咪。Laci誤會Hubert只是比普通貓活潑一點，原來牠有一個癖好，就是偷溜出門。

用眼神攻勢求情

Hubert會以各種方式跟蹤外出的家人或來訪的親友，在他們開門一刻，以閃電般的速度竄出門外。Laci並不是每次都可以把Hubert捉住，有次牠便跑到街上，「怎能想像一隻重31磅的貓，能夠神不知鬼不覺地溜出門？牠很胖，卻很有精力。」Hubert發現這招失敗後，決定改用其他攻勢，試著在窗邊用楚楚可憐的眼神看著路人，彷彿在說：「這家人把我困著！快把我放出去！」

▼▼▼騙徒手法層出不窮，點撃圖片看貓咪犯案經過▼▼▼

主人發現Hubert態度180度轉變，察覺到牠背後的動機，於是在窗戶貼上告示：「請不要把牠放出去！不管牠跟你說了什麼。這隻貓是騙子，牠根本不是放養的貓。」很多路人的視線都被這張黃框的告示吸引著，看來非常成功！就連司機都敲門告訴Laci，他有多喜歡這告示。

雖然Hubert逃脫計劃完全失敗，不過Laci已經清楚明白牠對冒險的執著，讓牠戴上頸圈、牽繩，一起外出散步。

▼▼▼香港也有陀地貓「老虎仔」，牠從保加利亞移民到港，是隻江湖味十足的貓咪！▼▼▼