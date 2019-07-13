【貓行為】兩隻百厭貓反轉辦公室　有牠陪伴專注力只能維持5秒

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 近年有不少研究報告指出，如果把家中寵物帶到公司，能令寵主更集中精神工作，而且工作效率亦大大提高。不過，如果你帶到公司是這樣又萌又可愛的小貓的話，不知其他同事是否還能認真工作，不被這對萌貓可愛行為所吸引？

別工作！快望我！（instagram@ourofficekittens）

這對又萌又可愛的小貓，來自美國一間運輸公司，牠們分別叫Credit和Debit！在最開始時，牠們活躍在Reddit平台。主人經常發布萌貓在辦公室裏搗亂的萌照或影片，引起不少人注意。隨著在Reddit人氣急升後，主人希望分享這對萌貓的可愛照片予更多的人，把正能量散播得更廣，於是在去年年底，替牠們開了IG帳號。

你們不是來工作的嗎？怎麼上班時偷懶。（instagram@ourofficekittens）

【點擊圖片放大，看兩隻喵星人如何在辦公室裏公然睡覺！】

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基本上這對萌貓在辦公室裏，最常做的事就是偷偷睡覺。當你發現貓咪不在玩耍時，牠便極有可能是在偷懶。躲在桌底下或盒子裏打瞌睡。由於這對貓咪都很親近人，經常跳到辦公桌上亂鑽，又或是趴到正在工作的你的大腿上。當你遇到這對萌貓時，你還能專心工作嗎？

有網民留意到IG已好一段日子沒更新，而近日多人留意，於是IG主人再次發文，講述兩貓咪近況。（instagram@ourofficekittens）

正當網民們開心地追看這對萌貓生活日常時，一個壞消息傳來了。原來貓咪Credit和Debit已經被送到新家庭治養，所以貓咪們遲遲未有新相發布。雖然IG裏沒公布送養原因，不過兩隻貓咪在新家庭生活得很好，而且更有一些大貓咪陪伴牠們，我們只能送上祝福。