【逃犯條例】3間貓Café治癒你心靈　壓抑情緒瞬間消失

反修訂《逃犯條例》風波持續，社會氣氛越加壓抑。要是發覺自己已處於情緒低谷，不妨多與朋友傾訴；其實，與小動物相處其實亦有助放鬆心情，舒緩壓力。香港有不少寵物Café均有毛孩店長駐場，毛茸茸的店員們定能助你放鬆心情，走出低谷。不過要注意，探訪牠們時不要打擾牠們休息，否則壓力會轉移到牠們身上。

近日社會局勢緊張，許多人或會在不知不覺間進入情緒低潮，感到焦慮、抑鬱，甚至憤怒。一旦發現長期精神緊繃的症狀，如難以入眠、易怒、頭痛、不安、心跳加速等等，便證明你是時候好好放鬆了。多項外國研究均表示，接觸小動物可有效地安定情緒，以及紓緩焦慮。

身處貓Cafe可盡情享受被毛茸茸的店員們包圍，可有效助你放鬆心情，舒緩壓力。（Facebook@貓之茶房）

如家中並沒飼養寵物，到訪坊間的寵物Café也不失是一個放鬆心情的好選擇。以下的3間Café均有可愛貓貓駐場，要是有心事難以向人啟齒，不妨向貓貓盡訴心中情。為了貓店員們著想，大家記得謹守個別Café的規則，及保持衛生，愛護毛孩。

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【貓之茶房】

開張於2014的「貓之茶房」一直貓奴歡迎，即使地理位置不算最方便，但仍有大批捧場客。店內貓店員們性格各異，想一親芳澤的話最好先問准店主，免得被請「食檸檬」。

電話：2149 6261 地址：荃灣大河道45號樹勳樓1樓 營業時間：星期一至日1:30pm - 11pm 備註：店內共有30位貓店員

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【貓店街CAFE DE KITTEN】

店舖坐落於旺角這個交通樞紐，不論你住哪一區也能簡單地乘車到訪。除了可愛貓貓外，店內還有各款桌上遊戲提供，在這裏可悠閒度過一個遠離繁囂的下午。

電話：3568 5387 / 6221 1779 地址：旺角西洋菜南街1A-1K號百寶利商業中心14樓1401室 營業時間：星期一至日1pm – 10pm 備註：須脫鞋及穿上襪子，店內共有7位貓店員

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【Urban Cafe】

店內有超過40隻貓貓駐場，光是享受被群貓包圍一剎已值回票價。另外，店家並不會每小時收取固定費用，只會收取食物錢，非常划算。