「捉緊生命濃度，坦白流露感情和態度，停下時光靜止衰老。」相片，不僅僅是一個紀錄，還是生命的印記。 本地攝影工作室VANIT的主理人Van和Tina，他們是夫妻，也是拍檔，過去工作是做室內設計、拍婚照。2019年初，愛貓突然急病離世，他們才驚覺過去從沒有用相機正式為牠留下倩影，於是毅然投身寵物攝影行列。除了收費為寵物留影，近月他們更受到狗主們的啟發，破例為老、病寵物提供免費攝影服務，希望再沒有主人擁有相同的遺憾。

攝影工作室VANIT的主理人Van和Tina過去從事室內設計行業，近年轉投攝影界為準新人拍攝婚照。身為攝影師的Van，曾用相機為無數準新人記錄幸福的點漏滴，卻無法為愛貓留下倩影。

今年初，Van和Tina飼養多年的貓咪「貓哥」因腎病而離開。在貓哥火化前，他們想為牠挑選一張漂亮的遺照，這時才驚覺過去雖然經常以手機記錄牠可愛的時刻，但沒有正式用相機為牠拍照留影。這種落差在Van和Tina留下一種遺憾，決定轉投寵物攝影為他人的寵物留影，避免其他寵主遭遇同樣的經歷。

▼▼▼每隻貓狗背後也有牠們的故事，每張照片都藏著數不盡的回憶。▼▼▼

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為年老、患病的犬隻拍照

原以為寵物攝影只是為牠們留影，結果Van和Tina卻在過程裡體會到人寵之間深厚的牽絆。曾有寵主跟他們分享，早已為寵物預約影樓拍照，最後牠來不及留影便病逝，一生遺憾。寵物離開後，主人只能憑藉牠的照片、影片來懷念牠。Tina指出：「即使是一張普通的照片，都是寵主的寶物。」

這些故事，給他們訂下清晰的拍攝方向，決定主力為年老、患病的犬隻提供服務。他們在facebook上舉辦比賽，招募狗狗模特兒，結果遇到狗主Renee及她的16歲史納莎Mall。在眾多參賽者裡，Mall年老、瘦弱的外表並非最出眾，不過Renee連月與牠並肩對抗腎病的故事，卻深深觸動了他們，觸發他們破例免費為老、病寵物攝影的念頭。

▼▼▼為貓狗拍片一點也不簡單，Van和Tina當天出盡渾身解數！▼▼▼

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無經濟能力 意味要被剝削權利？

坊間拍攝一輯寵物照，收費動輒也數千元，VANIT卻破例為年老、生病的貓狗免費拍照。Tina表示，照顧老、病犬隻的開支較大，「他們已經有很重經濟負擔，我們不樂見他們因為經濟能力問題，無法享用攝影服務而留有遺憾。」

訪問當天，VANIT相約狗主Ceci及芝娃娃「小幽」到影樓拍照。據了解，Ceci多年前患有腎病，需要持續洗腎維持健康，為避免傷口感染，醫生一度勸她放棄養狗，她最終選擇折衷的方法，把小幽交由親人照顧。多年來，Ceci沒法跟小幽親密接觸，而她亦即將接受腎臟移植手術，短時間內無法跟小幽見面。

「畢竟牠年紀大，年初還做了大手術，當時我很擔心牠撐不下去。」Ceci曾想帶小幽到影樓拍照，可惜坊間寵物拍攝收費昂貴，受病患困擾她難以負擔。Tina得知Ceci的情況後，馬上調動原有工作，並安排到最就近的影樓拍攝。

▼▼▼VANIT主理人Van和Tina接受訪問，分享為老狗、病狗免費拍照的原因▼▼▼

攝影非純粹影像記錄

「我們覺得寵物攝影的過程最重要，只要主人和毛孩互動，便能拍出最自然、最漂亮的照片。」當寵主看著照片時，所有快樂、甜蜜的記憶會逐一浮現在眼前，自動為照片添上最美的濾鏡。

拍攝過程裡，Ceci展現出燦爛的笑容，甚至跟小幽擁抱，及後更跟Van和Tina道謝。相比於金錢，他們賺到更多「滿足感」，正所謂「助人為快樂之本」，Van表示，「免費為老、病寵物拍攝所帶來的滿足感，遠遠超過其他拍攝工作。我們只花費了一點時間、精神，為有需要的老狗、病狗奔波，其實犧牲不大。」

▼▼▼VANIT不止免費為老、病狗拍照，還有其他收費寵物攝影服務▼▼▼