【石化狗】元朗浪浪「傻B」獲終領養　2個月後大蛻變成超靚黑唐狗

大家還記得早前報道過元朗的「石化狗」傻B嗎？今早（7月9日）本土動保機構「守護浪浪福利協會」於Facebook專頁發文，分享傻B的最新情況。經過暫托家長悉心照顧兩個月後，傻B已經煥然一新，有善心人更決定收養牠！

領養家庭為傻B慶祝生日（受訪者提供）

石化狗傻B重過新生

早前（5月6日）香港動保機構「守護浪浪福利協會」接獲市民求助，於元朗區救獲有毛囊蟲問題的流浪狗「傻B」。傻B性格親人，很快就跟發現牠的市民混熟，市民除了給牠兩餐溫飽，根本不懂得解決牠臉上的皮膚問題，於是決定向機構求助。機構把牠接回後，馬上發文尋求暫托家庭。傻B的個案經《香港01》報道後，迅速獲網民大力支援。

義工雅怡分享傻B的經歷指，「暫托家庭因為睇到毛孩子哋嘅報道，當晚立即聯絡我哋，話可以幫忙照顧傻B。佢本身有養狗經驗，所以我哋都好放心交傻B畀佢。」在暫托家庭的照顧下，傻B臉上、身上的皮膚病迅速康復，原本出現龜裂、石化的皮膚，重新長出毛髮，看不出牠曾飽歷滄桑。

▼▼▼傻B型仔背後曾經飽經滄桑，點撃圖片看傻B經歷▼▼▼

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▼▼▼傻B親人又可愛，在暫托家庭對這東西產生興趣？點撃看片▼▼▼

傻B有傻福

今早（7月9日），機構於facebook專頁上公布傻B被領養的消息，照片看到煥然一新的傻B，牠穿上可愛的禮服、戴上生日帽，被新主人環抱著。原來花了不足兩個月時間，傻B的皮膚病已經接近康復。有領養者得悉傻B的情況，試著到暫托家庭跟傻B見面，結果一拍即合，雅怡指，「佢哋一見到傻B就好鍾意！而傻B都好鍾意佢哋。佢哋好錫傻B，帶咗返新屋企第二日已經同傻B去遊船河。」

傻B是一隻黑色唐狗，按過往的經驗會較難找到領養者，不過牠非常幸運，「傻B真係傻狗有傻福，由患病到好返只係用咗短短兩個月嘅時間，依家有領養家庭，我們都替佢高興。」