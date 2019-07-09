丈夫遇工業意外亡　頓失經濟支柱　遺孀為3愛犬尋領養

上月30日，一名蘇姓工人於工作期間意外身亡，遺下其妻子與家中5狗。頓失家庭支柱後，蘇太只能憑不足一萬元的收入維生，扣除租金等開支後，無力繼續飼養5狗。其中當中兩隻狗已尋得好歸宿，蘇太現時正積極為另外3隻狗狗尋領養者。

上月底，任職工人的蘇先生不幸遇上工業意外，工作期間被一輛剷車壓倒，送院搶救後不治。蘇生為家中唯一經濟支柱，他的離世使蘇太頓失所依，同時不得不肩起養家的財政擔子。蘇太無奈下只得計劃送走5隻愛犬，為牠們尋找更理想的歸宿。

9歲的「咇咇」，雄性，現已絕育，比較慢熱。（Facebook@毛孩關愛組）

蘇太現時只有一份兼職在身，月入僅得不足一萬元，扣除租金等日常開支後，無力再飼養5隻狗狗。當中有4隻狗狗為領養所得，至於黑色的唐狗「叉燒」則是「自來狗」。目前，蘇太已把其中一隻狗交由狗義工接手，而另一隻暫養狗狗則已交予原主人。然而，仍有3隻狗狗未覓得歸宿，包括「叉燒」、「Tango」及「咇咇」。

▼▼▼▼▼點擊相片看其餘兩隻待領養狗狗▼▼▼▼▼

立法會議員鄺俊宇日前亦有探望蘇太，並呼籲大眾幫忙領養狗狗。蘇太現正於網上積極尋找領養者，她坦言，如遲遲未能找到領養者，無奈之下或考慮將狗狗送往狗場。如有任何人有意領養，可透過Facebook（請按此）聯絡蘇太。

▼▼▼元朗一個貓舍亦因負責人健康欠佳，正為8隻貓貓尋領養者▼▼▼