【狗散步】慎選散步時間！一不留神狗狗腳墊隨時灼傷

夏天外面陽光明媚，比起雨濛濛的春天，好了不知多少倍，狗狗能出去玩也會超開心。但又要面臨一個難題，就是夏天難耐的高溫和炎熱的太陽。太陽可謂是雨露均沾，曬得到的地方都給你烤得熱熱的。如果你住在南方的城市，就會感受到，夏天如果不小心在路上摔倒，可能不是摔傷而是燙傷。

如果天氣太熱的時候，狗狗腳上的四塊腳墊還是會造成傷害。（Instagram@hyunme_k）

人平時還好，有鞋子護著腳底，但狗狗不一樣，牠們在夏天比較少穿鞋子。雖然狗狗腳上的四塊腳墊裡面，有類似鯨脂的保護性脂肪能夠隔絕極端溫度，但如果天氣太熱的時候，還是會造成傷害。

夏天路上究竟有多熱？

如果室外溫度是30攝氏度，而且少風和濕度低，瀝青和柏油碎石路可以達到恐怖的52攝氏度。52攝氏度是什麼概念？在這個溫度下，一分鐘只能會破壞皮膚。而雞蛋在60多攝氏度的地方基本就能熟了。路面變得如此熱的原因是路面無時無刻都在吸收熱量。

路面52攝氏度足以把雞蛋煎熟（Youtube截圖@chalmrast）

怎麼預防路面燙傷狗狗的腳墊？

經常在粗糙路面，或者比較熱的路面上散步的狗狗，牠們的腳墊會變得比較厚，類似於人的長繭子，能夠更好適應高溫路面，而不經常散步的狗狗腳墊會比較容易受傷。

在出門之前，把自己的手背貼在路面上，如果你不能堅持放著5秒，路面的溫度肯定是太高了，不適合狗狗出門散步。

經常在粗糙路面，或者比較熱的路面上散步的狗狗，牠們的腳墊會變得比較厚（Tatiana Rodriguez/ Unsplash）

狗狗對溫度的敏感度不一樣，一些短鼻犬種對溫度是比較敏感的。

▼▼點擊下圖查看哪些狗狗對溫度更敏感

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夏天帶這些狗狗出門的時候一定要挑對時間。千萬不要在下午帶著狗狗出門散步，因為這些時候路面真的好熱。

之前在下午3點的時候，看到有主人在遛家裡的柯基，狗狗明明已經喘得舌頭都收不進去，主人還沒有發現。

最好是在清晨或者傍晚，沒有太陽的時候帶狗狗散步，甚至有些主人習慣晚上11點遛狗也是安全的。

有些主人習慣晚上11點遛狗也是安全的（Matthew Henry/ Unsplash）

帶著狗狗出門時，就找個陰涼的地方散步。

如果主人還是不放心，可以給狗狗穿上鞋子。雖然穿鞋子是人的習慣，但如果能保護狗狗的腳墊，最好還是給牠們穿一會兒。狗狗在最開始穿鞋的時候是會有抗拒心理的，可以先讓狗狗在家穿了走走適應一下。當然，也有不少的狗狗一輩子都適應不了，需要主人對狗狗進行訓練，讓牠接受這樣的行為。而且鞋子還能有效地避免狗狗被異物紮到和弄髒腳

給狗狗穿上鞋子也是一種保護方法（Instagram@mel_and_sonnydee）

狗狗腳墊被燙傷怎麼辦？

狗狗的腳墊被燙傷，牠們的腳墊可能會發紅和長水泡，走路一瘸一拐，通過不停舔腳來緩解不舒服。一旦發現這些症狀，用冷水給狗狗沖一沖腳冷卻一下，趕緊讓狗狗遠離滾燙的地面。

▼▼點擊圖片看如何處理狗狗腳墊被燙傷

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其實，每次帶狗狗出門散步以後，主人都可以檢查一下狗狗的腳掌，看看是否出現了問題。其實不管是不是夏天，如果你在狗狗散步回家之後，有給狗狗擦腳的習慣，可以順便檢查狗狗的腳墊，看看有沒有燙傷、劃傷、紮到東西等等。不然狗狗用受傷的腳走路，只會越來越糟，最後可能會感染發炎。

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