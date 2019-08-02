超短腿瑞典牧羊犬　顛覆你對牧羊犬的認知

之前做過狼狗的盤點，裡面有一種狼狗大家一致覺得超級萌，那就是瑞典牧羊犬。傳說是從維京人把牠們帶到瑞典的，狗的繁殖記錄一般不會追溯到那麼遠。其實牠們是瑞典的農場犬，用於放牧牛和其他牲畜。

這種狗狗放牧的能力怎麼樣不知道，但是你一看到肯定會立刻記住牠，因為牠的樣子真的太反差萌了。瑞典牧羊犬是像哥基差不多體型的狗狗，小短腿長身子底盤低，肩高也跟哥基差不多，身高與體長的比例約為2：3。但是這種身材，人家長著一張像狼的臉，於是喜提稱號「狼犬哥基」。話說，哈士奇和哥基混種後，會不會就是這個樣子？

瑞典牧羊犬是像哥基差不多體型的狗狗，但是這種身材卻著一張像狼的臉，於是喜提稱號「狼犬哥基」。（Instagram@muhkuandmytty）

分組：畜牧犬組 體重：9–14千克 身高：30–34cm 預期壽命：12至15歲

瑞典牧羊犬是一種古老的品種，數百年來一直在瑞典放牧，關於瑞典牧羊犬的起源，其實目前還搞不清楚。雖然牠是美國養狗俱樂部（AKC）畜牧組的一部分，瑞典瓦爾洪德不是牧羊人或牧羊犬。瑞典牧羊犬（Swedish Vallhund）以其特有的像狼一樣的外觀而聞名，有楔形的頭部、直立的耳朵和雙層皮毛。1942年，這只狗接近滅絕，但經過繁育者的培育和宣傳成功地跨過了這道坎。1943年，瑞典養犬俱樂部將瑞典牧羊犬認定為品種。AKC在2007年承認瑞典牧羊犬是第156個品種犬。

瑞典牧羊犬以像狼一樣的外觀而聞名，有楔形的頭部、直立的耳朵和雙層皮毛（Instagram@adventurousminiwolf）

這種狗狗其實跟哥基一樣，更多是作為牧牛犬。瑞典牧羊犬可能看起來腿很短體型很小，但這種身材才更容易牧牛。別看牠的樣子笨笨的，其實跑起來非常靈活。牠的體型正好適合躲在牛的後面來驅趕牠們，而且平衡靈活。牠會沖牛汪汪地叫，來驅趕牛。假如牛不聽話，牠就跑過去咬牛蹄子，被咬到的牛就嚇的被迫往前走。

為了不讓尾巴干擾到工作，有些會幫自家的瑞典牧羊犬剪到尾巴，但是有的主人也不剪，所以就出現了兩種瑞典牧羊犬，一種有圓滾滾的屁股，一種有靈活的尾巴。雖然身材矮小，但瑞典牧羊犬是一隻優秀的牧牛犬。

跟其他牧羊犬牧牛犬一樣，瑞典牧羊犬也需要很大的運動量，畢竟之前一直在農場放牛。日常一定要滿足狗狗的運動量，不然牠會在家裡亂咬東西，拆家發洩自己的能量。這種狗狗在牧牛的時候，要通過思考來行動，所以牠們是比較有自己想法的狗狗。平時最好不要強迫牠做不喜歡的事情，所以懲罰對於狗狗來說不會很有效，慢慢引導讓牠從心裡接受才可以。

平時最好不要強迫牠做不喜歡的事情，懲罰對於牠來說不會很有效，慢慢引導讓牠從心裡接受才可以。（Instagram@basilandthebambinos）

因為牧牛的基因，這些狗狗傾向於追趕會動的東西，比如車和快速移動的人。小孩子也是牠們驅趕的物件之一，因為對方很小又非常好動，所以建議要訓練糾正這種行為。

因為牧牛的基因，所以牠們非常好動（Instagram@tuipero）

由於瑞典牧羊犬的身材是身長腿短，身體的重量都由四肢的關節來支撐，體重過高會影響關節的健康。一旦發胖會導致各種關節問題，還有糖尿病等健康問題。有關節問題的狗狗不光要控制體重，還需要採取其他方面的護理措施護理關節。在餵食的時候，要注意不要餵食過量。

在餵食的時候，要注意不要餵食過量。（Instagram@vikingehunden）

這種狗狗不拍下本身，還覺得蠻凶的，一旦拍了下半身，就立刻覺得萌萌噠。小短腿真的太出戲了！這種像哥基的牧牛犬，是一種非常警覺和活躍的狗狗。由於這種種特質，這種狗狗像哥基一樣，不太適合城市飼養，除非你有很多時間帶牠出門運動。

下身出鏡秒變萌萌噠（Instagram@diamonddogacademy）

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