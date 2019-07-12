【走失狗】迷路狗向警察撒嬌　老爸現身發現警局全都是同事？

警察與狗好像有著不解緣，台灣屏東有家警局近日就發生了一件有趣的事件。 他們在facebook專頁發文，標題寫上「迷路小黑狗找上巡邏警」，原來有隻小黑狗找警察「報案」，原因是牠的主人也是警察！

黑狗的真正主人原來是......？（facebook圖片：屏東縣政府警察局枋寮分局）

警員日前執行巡邏時，發現路邊有一隻小黑狗。黑狗看到他們後，竟然開心地跑去，並主動舔手示好。警察看到牠脖子上有項圈，還拖著牽引繩，猜想牠是走失的寵物犬，於是把牠帶回警局，稍作安頓。

警察及後為牠製作尋主啟事，不單在facebook發布消息，更請村長在當地幫忙廣播，結果狗主很快便到警局。最令人驚訝的是，狗主竟然是分局同事！警員引述狗主指，「當時他正帶著小狗在外頭散步，剛好遇到朋友小聊一下，怎知一轉頭狗就跑不見了。」

黑狗：「真糊塗，擺了烏龍～」（facebook圖片：屏東縣政府警察局枋寮分局）

警員們亦紛紛開玩笑表示，小黑狗應該是因為主人是警察，所以迷路時看到同樣身穿制服的周事，才會急著跑來請求巡邏警員幫忙。事後有網民留言指，「牠看到爸爸的同行直接打招呼」、「牠看到穿制服的特別有親切感」。

▼▼▼有不少狗狗都會走到警局報案，點撃圖片看故事▼▼▼