【狗主共鳴】主人偷拍雪橇犬獨自在家　看到汪可憐反應不禁心酸

現代人生活繁忙，往往因上班餬口，無奈之下只好將寵物獨留在家。你有否想過，毛孩們在家如何消磨時間？台灣一名飼主拍下了其毛孩在家的活動，結果竟使無數飼主大感心酸。

「我們的世界很大，但寵物的世界就只有我們」，是幾乎每位飼主也明白的道理。每當我們為了生計四出奔波時，毛孩們便會乖乖地留在住所，守衛我們的家。日前（14日），一名飼主拍下了家中雪橇犬呆等他回家的舉動，不少網民看過片段後紛紛表示心痛。

「哈比」在聽到疑似鑰匙開門聲後，趕至門口側耳傾聽。（Facebook@Mochi。哈比。Happy）

片段中的雪橇犬名叫「哈比」，牠在男主人離開住所後，便躺在窩裏休息。然而，「哈比」在聽到疑似鑰匙開門聲後，瞬即從床上跳起，趕至門口側耳傾聽。「哈比」滿心歡喜地以為主人回來了，但大門久久沒有動靜，牠只好失望地退後數步並坐在門口地氈上。最後，「哈比」在地氈上趴著入睡，在最靠近門口的位置靜待主人回來。

不少飼主均表示甚有共鳴，指家中毛孩也會這樣等主人回家；亦有人直言「要養就要照顧到老，到牠走的那一天。」

台灣浪浪變加國胖犬

雖然「哈比」現時白白胖胖的，但其實牠也曾淪為居無定所的流浪狗。牠因被棄養而在台灣街頭流浪，幸好後來被熱心人所救，及為牠取名「哈比」。牠獲救當時僅得約9公斤重，身上滿布逾百隻蝨子，瘦削的身材在剃光毛髮後無所遁形。

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+ 8 + 7 + 6

其後，「哈比」在緣分的驅使下，遇上了現任飼主。牠的現任主人居於加拿大，當時因愛犬身亡而回到台灣散心，意外得知牠正待被領養，最後決定領養牠並帶牠回加國定居。