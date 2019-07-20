【萌寵充電站】波子眼 + 無辜臉　最愛扮鬼扮馬的小貓Waffles

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 今次為大家介紹蘇格蘭摺耳貓Waffles，牠經常穿上可愛的衣服扮鬼扮馬！牠的主人擅長畫畫，間中還會把牠「P」到名人身上，搖身一變成為大明星！

貓界網紅蘇格蘭摺耳貓Waffles，擁有一雙渾圓的眼睛、圓潤的身驅，令人一見難忘。不過，牠在網上大受歡迎，全因牠扮鬼扮馬的可愛樣子擄獲過百萬粉絲。

Waffles是主人很喜歡畫畫，過去曾經畫過Waffles化身男明星的插畫。而令牠紅遍網路的，是主人利用繪圖軟件，把Waffles的臉P到知名的明星身上！

▼▼▼Waffles扮過很多明星及知名角色，點撃看牠如何擄獲萬千粉絲！▼▼▼

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醜小鴨變網紅的故事

當牠還是小貓時，大家都說牠長得很醜，沒有人願意接牠回家，同胎的小貓都已經找到新主人，只有牠被留下來。Waffles的主人夫婦原本想養狗，結果意外地遇上牠。Waffles立刻捉緊機會，馬上轉身讓大家看牠毛茸茸的肚子，並舔了舔他們雙手，成功擄獲他們的心，找到一個幸福美滿的家。

Waffles及後還搖身一變成為了貓界網紅，在Instagram有多達86萬粉絲。更於2017年入選《福布斯》最具影響力寵物排行榜，成功奪得第10位！大家又覺得Waffles可愛嗎？