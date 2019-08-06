【養狗前必讀】6大狗狗類型　哪種性格最親人？

狗狗也和人一樣，會有不同的性格。即使是同一個品種，牠們的性格也可能是完全不同的。很多時候，我們可能只看到了狗狗可愛的那一面，卻忽略了狗狗本身的性格問題，比如狗狗就是喜歡留在家裏，你硬是要牠去社交，還覺得是牠社會化不夠的問題，這就容易導致狗狗不配合，你又很傷心的局面了。所以，認清楚狗狗的性格特徵，更了解狗狗，減少很多日常不必要的誤會。

1、容易分心型狗狗

容易走神，是狗狗一種常見的性格類型，尤其是在小狗和青少年期，也就是3歲及以下的狗狗會比較突出。這個時候的牠們，注意力很容易分散，經常會因為興奮或焦慮而不知道要做甚麼，尤其是在新環境，或者遇到了陌生的人和狗狗。

常見的性格特徵：當在新環境裏，狗狗的回應變慢，精神不集中，召喚狗狗變得有難度；可能看起來很「淘氣」，但實際上，牠們無法忽略外面世界的噪音，比較急躁；狗狗喜歡玩玩具；狗狗可能經常被有趣的氣味或景象吸引到；有些狗可能會因為受到束縛或者障礙，反應遲鈍。

容易走神，是狗狗一種常見的性格類型，尤其是在小狗和青少年期，也就是3歲及以下的狗狗會比較突出。（Graham Holtshausen/Unsplash）

2、聰明型狗狗

聰明的狗狗是在學習和工作上都很聰明的，特別是遇到勤奮訓練牠們的主人時，牠們非常樂意配合，而且也擅長於配合，服從性很好。這些狗狗往往擅長敏捷、自由泳等等活動。

常見的性格特徵：能快速掌握新的行為和技能；需要大量的鍛煉時間，或者玩耍遊戲，來消耗牠們的能量，鍛煉不充足容易搞破壞，拆家；可能會對陌生的人比較冷漠，特別是當主人在場時；儘管狗狗可能早期社會化不足，會不被其他狗狗所喜歡，但狗狗還是會相當的自信；此性格類型常見的代表是牧羊犬、獵犬和金毛尋回犬。

這些狗狗往往擅長敏捷、自由泳等等活動。（Jay heike/Unsplash）

3、溫和型狗狗

溫和型狗狗具有超強的可塑性，在大多數環境下，主人都很容易駕馭。即使牠們可能不如交際型狗狗那樣外向，但其性格特點也是深受大家喜歡的。

常見的性格特徵：喜歡依偎在一起，從人類那裏得到愛，但不會向陌生人尋求關注；在大多數環境中，都是處於放鬆的狀態，沒有那麼敏感；通常對玩耍或高強度鍛煉，不會特別感興趣；其實任何品種都可以是溫和型，但是像伯恩山犬、紐芬蘭犬是屬於典型的溫和型。

溫和型狗狗具有超強的可塑性，在大多數環境下，主人都很容易駕馭。（matty-sievers/Unsplash）

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+ 4 + 3 + 2

你家狗狗是屬於哪種類型呢？無論狗狗是什麼性格，牠們的個性都應該得到你的認可，而不是否定。如果狗狗是有不良行為，那就積極引導狗狗改正就好。

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