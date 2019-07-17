貴婦狗剛痛失主人　3天後疑被虐殺棄屍　動保：要還狗狗一個公道

狗狗這麼可愛，你可以不喜歡，但絕不應傷害。 在台中近日發生一宗殺狗案，狗狗疑似在咬傷人後，慘被活活打死棄屍水溝裏。由於殺狗者是當地有名的問題人物，大家敢怒不敢言。現時台中動保處已介入調查，希望能為狗狗還一個公道。

貴婦狗命運悲慘，剛痛失主人後被殺害，目擊者稱一定要還狗狗公道。（facebook@左湘敏）

這宗令人痛心的暴力虐殺狗狗事件，發生在台中北區的東興市場。有隻貴婦狗被人丟棄到菜市場裏流浪，縱然有好心攤販決定收養，但沒多久小狗竟被活活打死，更棄屍水溝裏。據悉當時有民眾目擊，卻沒人敢制止。

【點擊圖片看這可憐貴婦狗的遭遇，目擊者一定要出來還狗狗一個公道】

貴婦狗本來已被好心菜販收養，怎料不久後便遭殺害。（facebook@左湘敏）

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據消息指，這貴婦狗身世可憐，原主人是獨居男子，租了一個小房子，但早前突然猝死床上，遺下小狗在旁。由於房東不喜歡狗狗，於是將狗棄置到菜市場裏。貴婦狗在市場裏流浪遊蕩了3天，當時已被不少人留意到，並在網上尋找好心人去收養牠。

有千多人留言表示忿怒，希望能將行兇者緝捕。（facebook@左湘敏）

有菜販見狗狗可憐，於是決定收留，並把牠暫時養在紙皮箱裏，怎料不久後便發生悲劇。目擊者表示，在7月13日時，貴婦狗疑似咬了隔壁攤販一口，對方惱羞成怒，竟當眾將狗狗打死。虐殺狗狗男子是當地問題人物，在場的人敢怒不敢言，只有看著狗狗活活被打死，然後男子更將狗狗連紙皮箱丟進排水溝裏。當疑似虐殺狗狗男子離開後，才有好心居民把狗屍撈起，送到山上埋葬。

還被殺狗狗一個公道

事件在網上被廣泛流傳，現時台中動保處已接手調查。縱然男子虐殺狗行為令人髮指，但附近攤販都三緘其口、不願多說，似乎不想惹上麻煩。有關部門希望當日目擊事件發經過的人，能出來作證並主動連絡，不能讓狗狗死得不明不白。只有將行兇者繩之於法，才能還狗狗一個公道。

【點擊圖片看另一宗虐狗事件，希望這些事不會再發生】

據悉狗主把小黑狗長期放養在陽台，但卻為小狗戴上口罩，令狗狗沒法吠叫，呼吸也更困難。（facebook@嘉義市動物守護協會）