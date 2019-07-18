【萌寵充電站】金毛狗女戀上隔壁狗狗　狗主一個舉動促成美事

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 感情這種事，誰也說不清楚！但當兩情相悅時，誰也阻擋不了。英國有隻害羞的金毛狗女，搬家後第一天，便已主動接觸鄰家狗狗，一直情深款款眺望著隔壁圍柵，等待「意中狗」出現。兩屋主人留意到後都替狗狗們感到高興，更主動打開欄柵，讓兩狗可玩得盡興。

情深款款的望著遠方，像是等戀人的出現。（instagram@goldenpuplola）

這個純真的狗狗相戀故事，發生在英國的Surrey。一隻害羞的金毛尋回犬與隔壁的史特富郡梗犬相遇後，從此便一見鍾情，互生情愫，令兩屋狗主感動不已。

【點擊圖片看兩隻狗狗情深的對望，難道眼裏真的只有對方？】

每次走到後花園，都看到兩狗相對望，實在很癡情。（instagram@goldenpuplola）

這隻3歲的金毛狗女叫Lola，在3月份時隨主人Amber Monte一起搬到Surrey這小市鎮，並認識了隔壁家的史特富郡梗犬Loki。就算是初次見面，不知為何一向害羞的Lola竟然相當興奮，與Loki互相追逐嬉戲。

Lola就算在家中，也一臉渴望外出的樣子，急著要會情郎般。（instagram@goldenpuplola）

其後，兩隻狗狗便像戀人般，一直希望可聚在一起。Lola會不時趴到窗邊，眺望圍欄裏的Loki，而Loki也會待在欄柵旁等Lola的出現。「我們家的Lola一向害羞膽小，帶牠出門散步時，遇上體型較大的狗狗，就會顯得很緊張害怕。但牠對Loki的態度如此熱情，這令我們挺驚訝的。」

【點擊圖片看Lola的生活照，牠實在很可愛，很討人喜歡】

Lola這麼可愛，有誰不喜歡牠呢？（instagram@goldenpuplola）

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「每當我們準備出門時，Lola第一時間就會跑到圍欄邊，看Loki會否出來。如果未見Loki蹤影，她便會趴在圍欄旁等候著，像是熱戀中的情侶。」Amber笑著說，覺得這情況很奇妙。當然，不是只有Lola作出主動，Loki似乎也迷戀Lola：「已連續一個月，每次走近後花園時，都會看到Lola與Loki隔著欄柵在對望。」

這個「約會」方式並沒有引來兩狗主人的不滿，他們反而會經常打開圍欄，讓狗狗們可以聚在一起。狗狗主人都表示，兩隻狗狗已絕育，牠們的感情是最真最純的。網民得知狗主人打開圍欄讓兩狗狗在一起的行為後，都相當感動，「很感動，主人很開通」、「牠們的苦戀終於開花結果」、「沒想過狗狗也來放閃」、「我覺得這愛很純」、「希望牠倆像童話故事般，永遠在一起。」