【不棄養】萌妹陪貓貓躺地看星　不怕地板髒？網民大讚媽媽育兒觀

藝人應采兒日前於電視節目中，公開表示如家中有幼兒就應送走寵物，遭到網民劇烈批評。其實因懷孕而棄養的飼主只屬少數，大多的飼主也絕不會因此放棄毛孩。日前，有一名飼主於網上分享了女兒和貓貓一同躺在地上觀星的溫馨照片，網民們紛紛留言，大讚飼主的育兒觀念。

在有小朋友的家庭中，寵物們往往擔任著「小保姆」的角色，與父母共同肩負起照顧小孩的責任。台灣苗栗市一名飼主日前（15日）拍下愛貓與女兒躺地看星星的相片，網民們均留言指被這溫馨的畫面所感動。

2歲的小主人與19歲的「阿貓」一同看星星。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

從相片中可見，身穿粉紅色上衣的小妹妹躺在白色的貓隔壁，望向天空，似乎正與貓貓一同觀星。據飼主透露，這隻白色的貓名叫「阿貓」，現年已經19歲，幾乎等於人類的100歲。「阿貓」和2歲的小主人感情要好，平日霸道的「阿貓」面對小主人時，便會變得格外溫柔。

「阿貓」和2歲的小主人感情要好。（Facebook@Cheryl Chen）

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當天晚上，「阿貓」原本正獨自躺在地上休息，而其他人則在一旁聊天。小主人見狀，突然走到「阿貓」的身旁，陪牠一同躺在地上望著天空。飼主立刻拍下這窩心的一幕，分享至Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」。

有網民笑言，指難得飼主沒有因為地面骯髒而把小孩扶起；飼主回覆指：「沒關係的，起來拍拍髒了洗洗澡就好，貓咪教她我們教不了的事」，育兒觀念獲網民大讚。

這則帖文亦喚醒了不少網民的童年回憶，紛紛留言，「懷念我的童年」、「她會有一個令人稱羨的童年」、「畫面真溫馨」。有人則提起應采兒的「棄養論」，表示：「應該讓應采兒小姐看看這個！讓動物教她，她教不了孩子的事！」

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