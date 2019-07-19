唐狗小鮮肉到婆婆家住一年　每天三餐加宵夜　主人已認不出牠是誰

世上有一種愛，叫怕你吃不飽。父母總擔心子女吃不飽會餓壞，在對待家中寵物時亦如此。 近日有網民在社交群組中，貼出家中狗狗1內年的變化照片，稱牠已由小鮮肉，變成宅叔了。其他網民看到照片後，都表示這是「愛的表現」。

黑糖一年後的前後照。（facebook@米克斯傳奇）

住在台北的寵主表示，去年由於要租房子搬出來自住，於是把狗狗黑糖留給父母照顧，怎料才不到1年時間，黑糖已由小鮮肉變成宅叔，從18磅變成25磅，而且慵懶了許多，不願多作走動。她在facebook群組「米克斯傳奇」裏貼文，並留下「各位進來看看，這隻胖子（黑糖）被阿公阿嬤養成這樣，才經過一年而已，甘納大叔。」

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今年2月時，黑糖體型已大了許多，是正常成長？‎（facebook@楊雯宇）

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每天3餐加宵夜

據悉小狗黑糖是寵主在兩年前領養回來的，當時父母曾強烈反對飼養，但經過一段時間後，黑糖用牠的魅力與顏值，漸漸收服了全家人的心。如今父母每次外出買東西，不是顧慮今天晚上要吃什麼，而是想著黑糖有什麼可以吃。據寵主表示，父母除了每天餵狗狗3餐外，還會加宵夜與零食，在這情況下，狗狗怎可能不變胖！

翻看舊照片，可見到黑糖曾經很瘦。‎（facebook@楊雯宇）

寵主表示，由於工作關係，搬出老家後很少回去，與狗狗差不多1年沒見，但牠還是愛撒嬌很黏人。不過，從前總是喜歡到公園跑圈的黑糖，如今竟然像個大叔般，才走了一小段路便想回家，實在不知道父母是怎樣照顧的。

貼出的黑糖坐梳化對比照就更是誇張，明顯四肢發福不少，就連脖子也胖到幾乎看不見。整個身型進化過程，才不到一年時間，可見狗狗真的被寵壞了。

只是離家一段時間，為何狗狗變宅叔了？寵主表示黑人問號。（facebook@米克斯傳奇）

網民看到黑糖的巨大變化後，都留言表示明白寵主的感覺。「有一種餓叫阿嬤覺得你很餓」、「脖子不見了，果然是阿嬤養的」、「有一種餓是阿公阿媽都覺得你餓」、「狗狗養成這樣，太可惜，應改行養神豬！一定可以奪金！」、「冠軍大叔的fu」。

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1年前，173磅的Kai胖到幾乎看不見手腳。（Facebook圖片：This_is_Kai）

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