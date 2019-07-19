【FaceApp】7隻網紅寵物挑戰變老App　猜猜牠們是誰

藝人紛紛在社交平台上發布他們的老人照，令「變老App」成為了全城熱話。 這個App不單可以用於人類的臉上，還可以用在貓狗的臉上！有些寵主便惡搞了家裏的寵物，想看牠們老了十歲的樣子，結果......超乎大家想像！《香港01》精選了7位本地及外國的貓狗網紅，讓牠們齊齊「變老」！

不少寵主都試著把愛寵變老！左邊：變老前；右邊：變老後。（Instagram圖片：gagaretriever）

「變老App」成為了近日熱話，它真名是「FaceApp」，是一個具備多款濾鏡的修圖App。當中有一個濾鏡有「變老」的功能，可以準確地偵測人臉，並改變頭髮的顏色，為臉容添上皺紋，讓人一秒變老！

這個App還可以應用在貓狗身上！由於貓狗的臉容跟人類不同，臉部被披毛所覆蓋，所以牠年老亦不會長出皺紋。經過濾鏡「變老」後，身上的披毛添上皺紋，竟然產生一種自然而然的蒼老感！好像真的年長幾十歲！外國有不少寵主已經乘著這股熱潮，幫他們的貓狗大變身！

▼▼▼網紅貓狗一秒變老會變成怎樣呢？點撃圖片看對比！▼▼▼

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FaceApp下載方法

要玩變老Filter，大家首先要存下載FaceApp，此App支援各大手機系統，只需要在商店程式中搜尋軟件名稱，就能夠將程式下載到手機內。

軟件免費項目包括更改髮型、髮色，和更換年齡特徵等功能。如需要使用更多功能及去除水印，可以購買更多功能。

Android下載

iOS下載

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記者用後感

這次記者精選了本地及外國多位寵物網紅做實測，花了一個多小時，嘗試為近80張寵物相加上濾鏡，只有數張能成功變老，其餘均顯示找不到臉龐。

大部分能成功變老的寵物，均戴上飾物、稍作打扮，五官要清晰。由於App使用對象為人類，如想套用於貓狗照片上，可能要花一點時間逐一嘗試。