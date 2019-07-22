【貓糧】美國小鎮警與收容中心合作　用貓糧抵違泊罰單　結果...

收到違泊罰款單時，你當然會不開心。但如果有人告訴你，可用貓糧來抵銷罰款，這感覺是否相當不一樣呢？ 在美國印第安納州，警方與當地動物收容中心合作，舉行了為期4天的籌務貓糧活動，民眾可用貓糧來作為繳付罰單。雖然活動時間不長，效果卻相當理想，警方更表示：「許多人手中沒罰單，但都樂意把貓糧捐出。」

收容中心裏有大量貓咪，正待有心人接牠們回家。（facebook@Muncie Animal Care & Services）

用貓糧竟能抵銷罰款，難道警局裏都是喵星人？

這有趣事件發生在美國印第安納州的Muncie市，原因很簡單，這是一個警方與當地的動物收容中心Muncie Animal Care & Services合作活動。由於收容中心最近貓咪數量大增，義工希望藉此活動加強推廣領養不棄養觀念，並讓貓咪覓得新家庭。

Muncie的警方在Twitter裏表示，他們正和收容中心合作，歡迎大家以貓糧、罐罐或貓砂，來支付罰單。（twitter@Muncie Police）

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中心貓咪來自棄貓

這麼多貓咪去到收容中心，主要原因還是棄養。許多人沒深思熟慮，單純只因為覺得貓咪可愛便把貓帶回家。結果，不久後便覺得貓咪麻煩，沒耐性再照顧，隨即棄養輾轉到收容中心。

Muncie市的警方在官方Twitter上表示，「直到星期五（7月19日）下午4時前，我們容許民眾用貓糧、罐罐或貓砂來繳付罰單。Muncie Animal Care & Services現在有過多的貓咪，我們希望可幫到手！」

民眾捐出大量貓咪用品，就算沒有罰單，還是樂意捐助。（twitter@Muncie Police）

這是一個小試牛刀的計劃，但效果相當令人滿意，實在是個一舉兩得的好活動。而警方在Twitter也表示，「許多好心人，即使沒有收到罰單，但也自發地把貓糧、罐罐及貓砂捐出，實在是極令人感動。」

收容中心公布了貓咪的資料，希望更多好心人把貓咪接回家。（facebook@Muncie Animal Care & Services）

不少網民表示，可惜自己不是住在這市鎮，沒法幫到貓咪。又有人知道這情況後，主動聯絡收容中心，希望領養貓咪。所以警方與收容中心方面，均表示這次「警貓合作」活動相當成功。

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