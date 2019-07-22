【不棄養】被指養貓致小孩過敏　奶奶三字撃破流言　媳婦超感動

長輩經常會抱有「寵物會導致小孩過敏」的觀念，因而反對飼養貓狗。藝人應采兒在內地節目裏更指，懷孕時要把毛孩送走。 台灣有位貓主早前跟丈夫的母親（奶奶）聊天時，對方突然冒出一句「我同事說養貓小孩會過敏欸！」害貓主不知所措，以為奶奶要把家裡的貓咪趕走，結果奶奶霸氣回三字，撃敗所有反對者！更贏得近3000網民讚好！

阿毛是一年前Hermione丈夫帶回家的流浪貓，當時牠的眼睛受到感染，差點活不下。（facebook圖片：我是一隻土貓-我叫阿毛）

一年前，阿毛原本是一隻涉死的流浪貓，當時牠跟兩隻剛斷奶的小貓窩在紙箱裡等死，Hermione丈夫的朋友發現後，把便把小貓們救起，輾轉將阿毛送到他們家裡。然而，她丈夫的母親（奶奶）一直不怎麼喜歡阿毛，曾經想把阿毛丟掉⋯⋯

幸好，在Hermione懷孕期間，奶奶沒有把阿毛丟掉，在她坐月期間，奶奶更擔起照顧阿毛的責任，結果不到兩個月，阿毛已經胖了兩公斤！

「我同事說養貓小孩會過敏欸！」日前，奶奶突然跟Hermione提及，養貓會導致小孩過敏的話題，Hermione不敢否認「不會」，所以只能心虛地回應：「你孫子沒有過敏吧⋯⋯」

▼▼▼養貓會導致小孩過敏？貓咪阿毛差點被趕出門，點撃圖片看故事！▼▼▼

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奶奶霸氣三字撃破流言

奶奶一直看著阿毛，令Hermione狂冒冷汗，以為奶奶要把阿毛趕走，沒想到奶奶竟然霸氣地說：「沒知識！」她又指：「養貓才不會過敏呢！阿毛過來梳毛～」原來阿毛已經慢慢征服奶奶，漸漸成為了她心裡的寶貝。Hermione感動又感激地寫道：「很謝謝奶奶這麼愛阿毛！」

Hermione把經歷放到facebook群組跟網民分享，短短幾天已經獲得近3000人支持，大讚奶奶「有智慧」、「好棒」、「超讚」、「又愛貓又疼媳婦」，有網民更留言指「養毛小孩是可以增加小孩的抵抗力」、「多吸貓啊吸貓治百病」。

日前，應采兒在節目上指懷孕時應把寵物送走，因小朋友容易對寵物毛過敏形成哮喘，要「絕對送走」。（內地真人騷《新生日記》截圖）

▼▼▼藝人應采兒在內地節目裏指，懷孕時要把毛孩送走，惹網民批評▼▼▼