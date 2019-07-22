【分離焦慮症】焦慮狗狂吠　狗主收鄰居信以為被投訴　結果...

不少狗狗都有分離焦慮的問題，牠們在主人出門後，會產生憂鬱、焦躁不安的負面情緒，繼而出現狂吠、大肆破壞，甚至自殘行為。 巴西有位狗主最近搬進了新的公寓，並領養了一隻小狗。每當狗主出門後，牠都會狂吠，引起鄰居不滿。早前，她收到一個來歷不明的包裹，收件人更寫上小狗的名字......當她讀完包裹上的信件後，不禁大哭起來！

狗主Maria及狗狗Chips。（facebook圖片：Maria Luiza Valcazara）

狗主Maria Luiza Valcazara早前搬進公寓，並領養了一隻名為Chips的狗狗。由於工作關係，Maria無法長時間陪伴在Chips身邊，每當她離開家門後，Chips都會感到強烈的焦慮，並且在家裏瘋狂叫喊，引起了鄰居們的不滿。向她投訴，希望她能夠管理好Chips，並讓牠的叫喊聲消失於公寓裡。

某天，她在門外發現了一個包裹，並附帶一封信。

「我當時很害怕，我甚少跟鄰居接觸，不知道它是誰留下的。」Maria怕鄰居受不住Chips的吠叫聲，寄恐怖包裹恐嚇她。在她仔細檢查後，發現收件人是Chips，而寄件人是一隻叫Corote的狗狗。

▼▼▼Chips收到陌生人的包裹和信？點撃看Chips收到什麼！▼▼▼

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你好，我的朋友， 我留意到當你獨自一人時，你總是會哭泣。 昨天我跟媽媽聊天，決定把這些玩具送給你，當你感到孤獨時，可以利用它們分散注意。 我想邀請你來到我們家，我和媽媽一起生活，我擁有自己的房間，可以盡情地奔跑，你可以跟我一起渡過孤單的時刻，我們還可以一起參加派對！ 希望你會喜歡我們送給你的東西！ Corote和媽媽Nichole字

Maria把信讀完後哭不成聲，她打開包裹，看到五顏六色的玩具，既感動又感激。Maria帶著Chips到Nichole家裏，Chips和Corote一見如故，馬上一起玩耍。Nichole更建議Maria上班時，可以把Chips寄放在她家裡，亦教會Maria很多解決分離焦慮的秘訣。

有賴Corote和Nichole的幫忙，Chips的焦慮情況總算得到改善。Maria更因此而結交到新朋友，她們每天都會帶著狗狗於公寓前的草地聊天、聚會。

外國有隻老狗患有分離焦慮症，只要主人不在身旁就會不停地吠叫，甚至作出自殘行為。主人使用了一個小方法，就能改善狗狗焦慮問題，這個方法究竟是什麼呢？（The Dodo）

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