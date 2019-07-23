【協尋貓狗】善心薄餅店用創意方法　令尋狗單張秒變超搶眼

如寵物失走，大多數人都會製作尋寵啟示，再張貼在社區當眼位置，如燈柱、欄杆，不過這些單張剛貼上去，轉眼就被人撕走，能夠留意到的人並不多。 美國新澤西州有一間薄餅店便想出了一個另類的尋寵方法，希望能助主人一臂之力，早日尋回寵物。

店主決定把主人製作的尋寵啟示張貼在薄餅盒上，讓更多人能夠獲得這個訊息，增加成功尋回寵物的機會。（facebook圖片：Angelo's Pizza）

Angelo's Pizza是間位於美國新澤西州的薄餅店。店主John Sanfratello在街上看到一張走失貓的傳單，失蹤的貓咪Hazel跟他家裡的貓咪Max長得非常相似，而Max以前亦曾經失蹤接近一星期。

John能感受到Hazel主人的焦急和擔心，於是他在薄餅店的facebook發文，決定把主人製作的尋寵啟示張貼在薄餅盒上，讓更多人能夠獲得這個訊息，增加成功尋回寵物的機會。

誰在馬塔萬或阿伯丁地區走失寵物，都可以把傳單交給我們，免費張貼於薄餅盒上。（facebook圖片：Angelo's Pizza）

早前，薄餅店已經分享了三則尋寵啟事，包括摩天使CiCi、貓咪Opu和德國牧羊犬Ondrea。即使寵主並非店內的客人，亦可以把尋寵傳單交給John，他只希望能為他們盡一分力，早日找回寵物。John表示：「對我們來說，這只是一個很小的舉動，卻能幫他們尋回家人。」

舉動大受網民讚賞，轉眼間已有逾1500則轉發，200多則留言。而John這個無私的小舉動，亦影響了家人、商店，三家麵包店都願意加入這個行列，希望為社區走失的寵物盡一點綿力，「我們希望有更多人認識，以至大企業都能夠參與。」

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