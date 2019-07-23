【萌寵充電站】小霸王被收養1年後變善良大叔　網民：愛的奇蹟

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 日本有網民最近發布了自己養了1年多的貓咪對比照，大家都認為貓咪變了許多，根本就像是另一隻。網民表示：「這是愛的奇蹟」！

一臉厭世，剛收養時牠真的外表不太討好。（twitter@00bibibi）

愛的力量實在不容忽視，許多人說女人在找到所愛時，整個人會容光煥發，氣質頓然提升了不少。而同樣地，當一隻貓咪覓得所愛時，牠也會作出變化。

新收養時，怕牠未能適應陌生環境，暂時把牠困在籠子裏。（twitter@00bibibi）

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用愛令貓咪改變

這隻萌貓來自日本，1年多前，主人從寵物店裏收養了はひーくんです，從此牠便得到了愛。從照片中可看到，年多前貓咪總是惡形惡相，一臉凶狠的眼神，令人不想多接近。但經過1年的相處，貓咪在愛中沐浴變化。從前一臉厭世，如今變得又萌又可愛，眼睛圓滾滾的，而且毛色也變亮更鬆軟了，牠實在是隻迷人的貓咪。

這是貓咪主人喜歡的短篇漫畫作品，是否和貓咪有點像呢？（twitter@00bibibi）

兩天內已有27萬個讚好，更有不少網民曬出他們的寵物對比照，大家都爭相證明，給寵物愛的話，牠們會有明顯的改變。

貓咪很喜歡主人，遠遠也要眺望主人什麼時候回家。（twitter@00bibibi）

【點擊圖片齊齊看其他網民所分享的寵物對比照，有愛的滋潤，改變真的很大啊！（左邊為舊照，右邊是新相片）】

看網民的狗狗，是否變化很大呢？（instagram@babyoekakiman）