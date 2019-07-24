【虐畜】受虐狗上法庭「指控」前主人　義工：要替狗狗伸張正義

狗狗雖然不懂說話，但絕不能因此而施虐。 近日在哥斯達黎加，有隻狗狗出現在法庭上。這是當地在推行動物福利法後，第一次使用該法例作出檢控。縱然大家都知道狗狗不會說話，沒法作出指證，但義工表示他們要做的，是為狗狗伸張正義。

一隻狗狗出現在法庭上，牠要表達的象徵意義極為重要。（影片截圖）

哥斯達黎加在周一（7月22日）時，出現了一個史無前例的審訊，這是該國第一次執行動物福利法，試圖將虐待動物的人繩之於法。據現時照顧著Campeon的Isabel Aguilar表示，「我們希望藉著讓狗狗上庭，能彰顯人道主義，並替狗狗伸張正義。」

Campeon是可愛的狗狗，為何有人忍心虐待牠。（AFP@Ezequiel BECERRA）

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現時2歲多的Campeon，曾有一段悲慘的經歷。牠在6個月大開始，便被前主人虐待。牠的脖子被皮帶緊綁著，甚至是緊陷入肉，令牠活在痛苦之中。雖然美國已有動物福利法一段時間，但哥斯達黎加是在2017年時才通過此法。而Campeon被虐一案，將會是一個轉捩點，象徵著動物權益將大幅提高。

在悉心照顧後，狗狗康復得很快。（AFP@Ezequiel BECERRA）

「今天是個新開始，這是我國（哥斯達黎加）將實施動物福利法第9458條的第一次審判。對於我們這些動保組織來說，啟動第一次審判極其重要，因這標誌著動物權益開始出現變化。」動保組織ABAA的主席Juan Carlos Peralta Viquez表示，他很期待這次審訊的結果。

要為狗狗伸張正義！（AFP@Ezequiel BECERRA）

曾遭虐待致走路有困難

雖然Campeon現在看似健康，但事實上在被救出前，牠還是很瘦弱。除了脖子上的傷外，還有營養不良問題，身上長滿了跳蚤，獸醫表示狗狗需要接受20天的護理治療才可康復。而現時Campeon在走路時仍有困難，需要不時休息。

現時狗狗步行時仍有困難，要不時休息。（AFP@Ezequiel BECERRA）

在義工們協助下，大家替狗狗向前主人提出了控訴。在周一時，Campeon坐在法庭上，靜聽審訊結果。或許你會在想「狗狗在旁聽有什麼作用？」但現時照顧著Campeon的Aguilar表示「這是展示人道主義，狗狗和人一樣，在法律前都應受到保障。這是一個象徵意義，代表了我們為動物在爭取權益。」

審訊期間，狗狗乖乖待在法庭上。（AFP@Ezequiel BECERRA）

根據哥斯達黎加頒布的動物福利法，刑罰會在監禁6個月至3年，視乎其嚴重性。一般的單次虐待行為，可判20至50天入獄，而動物因虐待致死，則可判6個月至2年。