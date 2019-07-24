兩浪浪行經水溝突然狂吠　原來牠們看到這一幕正找救兵

狗狗異於常人的嗅覺，有時或許會成為救人的關鍵。印度一名初生女嬰被放於膠袋內，遭遺棄於水溝險喪命。她被兩隻流浪狗救起，及時送院搶救，目前情況危殆。

本月18日清晨，印度Haryana州一名初生女嬰被遺棄於水溝內。兩隻流浪狗路過水溝時，將盛載女嬰的膠袋叼上地面，並以吠叫聲吸引路人注意，終成功將女嬰送醫。

印度Haryana州一名初生女嬰被遺棄於水溝內。（News18 Digital）

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事發時正處清晨，街頭人煙稀少，女嬰被放進一個膠袋內遺棄。翻查閉路電視片段可見，一名女子拋下膠袋在水溝後隨即轉身離去，但仍不時回頭張望。此時，兩隻狗狗發現膠袋，並合力將膠袋叼上地面。期間，一名途人路過，但他完全沒發覺異常。

狗狗們發現膠袋內藏有女嬰，隨即不斷吠叫吸引路人注意，路人其後報警求助。警察接報趕到現場，將女嬰送往當地醫院Kaithal Civil Hospital。醫生指，女嬰體重只有約2.4磅，推斷是早產嬰兒。女嬰頭部有創傷，目前情況仍然危殆；而警方則仍在追查遺棄嬰兒的女子。