虐貓賺點擊？網紅直播時嫌貓阻礙　當牠垃圾拋　遭網民狂轟

主子就是任性，作為奴才的你只有臣服，不能反抗。 一位加拿大網紅在直播打機期間，疑因被貓咪阻礙，結果她毫不猶豫地將貓咪往後拋。這行為被網民與愛貓人士評擊，雖然她已就事件公開道歉，但民憤未能平息，大批網民呼籲要罷看她的影片。

雖然打機真的很緊張，但也不能作出虐貓行為。（Twitch@Alinity）

Natalia Mogollon是加拿大一位網紅直播主，她主要使用遊戲平台Twitch來直播打機情況，帳號名為Alinity，至今已有89萬名追蹤者。在上周四（7月18日）直播時，她專注地玩Apex Legends遊戲時，突然愛貓爬到鍵盤上，阻礙到她操作，於是她突然抓住貓咪Milo往後扔，然後繼續打機。

由於是在玩生存遊戲，不能暫停，她把阻礙操控的貓咪，直接往後扔。（Twitch@Alinity）

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這影片引發起數千個劣評，並有網民呼籲Twitch應禁止這網紅再使用這遊戲平台直播。網民怒斥：「打機受阻，你便毫不猶豫將小動物扔掉。你其實有更適合的方法，例如是停止遊戲，甚至不再去養小動物。」

由於Natalia已不止一次被指虐待動物，在去年她直播時，便試過讓貓咪飲伏特加，又有影片看到她用腳踢愛犬，這些行為都令網民大為震怒，認為她沒資格擁有小動物。

PETA也留言，認為用虐待動物來賺點擊是不能接受。（twitter@PETA）

【點擊圖片看各方的回應】

雖然在周五時，Natalia已在自己的Twitter上作出道歉並解釋：「我理解大家的擔憂，我對自己的判斷失誤作出致歉。但我對Milo是沒有惡意的，只是將牠擲到我椅背的地面上，我並沒有這麼大力去擲牠。」但這解釋未能令人釋懷，連動保組織PETA也有加入討論，留言指：「藉著虐貓以爭取更多點擊觀看次數，這是絕不應該的行為」。

【點擊圖片放大看，Natalia平日與其他寵物的互動】

很難得才可4隻小動物齊齊上鏡合照。（instagram@alinitydivine）

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現時Saskatoon SPCA表示，他們已收到正式虐貓投訴，「現正在調查中」。而Natalia再次公開表示：「我理解許多人作出了投訴，他們這樣做是因為大家都很愛小動物，這是值得尊敬的行為。我並不會假裝是完美，我會一直努力做得更好。」