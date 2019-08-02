【萌寵充電站】英國短毛貓激似熊啤啤　網民驚呼：牠是LINE熊大？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 今次為大家介紹熊啤啤「Massimo」，牠是一隻肉桂色英國短毛貓，有著肉騰騰的臉頰，看起來極似Line的熊大，令牠的人氣在短時間急升！

英國短毛貓Massimo長得像一隻熊啤啤！（Instagram圖片：Gentle Bear Massimo）

英國短毛貓有很多種顏色，在香港最常見的有藍色（即灰色）、紅色（即橘色）、忌廉色，其實外國還有朱古力色、丁香色、肉桂色、金影色、銀影色等等。最近，外國有隻肉桂色的英國短毛貓成為了網紅，全因牠看起來像隻熊啤啤！

現居於荷蘭阿姆斯特丹的肉桂色英國短毛貓「Massimo」，長了一張肉騰騰的臉，遠看就好像一隻啡色的熊啤啤！貓主還把LINE的熊大跟牠放在一起，網民驚呼「超可愛」，而且毫無違和感！牠的人氣在短時間急升！

Massimo拼上熊大的臉，竟然完全沒有違和感！（Instagram圖片：Gentle Bear Massimo）

▼▼▼點撃圖片看萌熊Massimo！看著牠軼綿綿的臉頰！真的好想咬一口！▼▼▼

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Massimo的Instagram從2月成立至今，已經累積超過1萬粉絲，從每張照片只有數百讚好，到現在已經有數千讚好，人氣急升！大多數網民都留言讚牠：「可愛！」、「夢幻般的貓咪」、「熊啤啤！」

大家又覺得牠像熊啤啤嗎？