【周五心意‧寵愛動物無邊界】無分你我牠　每個生命都值得被愛

印度聖雄甘地曾說過：「一個國家的道德水準，取決於對待動物的態度。」

一個文明城市理應不會出現棄養、虐待動物，以及漠視動物生存權利的情況。然而，在香港，虐待及未有妥善照顧動物等事件卻屢屢發生。即使政府已於今年4月底推出為期三個月的公眾諮詢，建議修訂《防止殘酷對待動物條例》以加強保障動物福利，但要締造人類與動物共融和諧的社區，關鍵始終在於大眾能否真心善待動物。

我們相信，每個生命都是生而平等，同樣值得擁有愛與尊重。今期「周五心意（Kind Friday）」以「寵愛動物無邊界」為主題，希望喚起您對動物福祉的關注。我們亦鼓勵您捐款支持動物救援和保育服務，讓各種各樣的動物都得到尊重。您的善款將全數落入「01心意」平台6間動保團體，為改善動物的生活及福祉出一分力！

請即登入「01心意」平台支持6間動保團體項目：

1. 香港愛護動物協會 – 暫養父母計劃

2. 保護動物遺棄協會 – 改善貓貓居住環境

3. 大樹下善待動物庇護站 – 幫助流浪貓狗，給牠們一個家！

4. 非牟利獸醫服務協會 – 為社區動物提供緊急醫療和絕育服務

5. 香港觀鳥會 – 拯救瀕危雀鳥

6. 世界自然（香港）基金會 – 幫助海龜脫離魚鉤

單純捐款，當然不能滿足關注動物福祉的您！「01心意」將於8月底，為您與愛寵提供一個「玩住做善事」的寵物同樂日，當日可親身接觸動物團體之餘，您更可帶同愛犬與一眾愛狗人士享受一個愉快的假期！敬請留意稍後公佈的活動詳情！

請留意【周五心意運動】定期更新的專頁：

https://www.hk01.com/issue/785/





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