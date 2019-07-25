愛睡柴犬「妹妹」遇車禍亡　主人抱骨灰重遊故地：還沒法接受現實

大家還記得那隻在便利店翻肚不願離開的柴犬嗎？或是那隻在手機維修店纏著女員工腳邊的柴犬嗎？牠就是台灣柴犬界的網紅「妹妹」！ 「我在車上一直瘋狂的邊哭邊喊邊按著妹妹的胸口喊著：妹妹妳要撐住啊、妳一定要撐住阿！」早前一場突如其來的車禍，奪走了妹妹的性命。即使妹妹已經離開半個月，狗主心情仍未能平復過來，他更悲痛欲絕地帶著妹妹的骨灰散步、帶牠到最喜歡的便利店⋯⋯

台灣網紅柴犬「妹妹」因車禍離世，早前狗主在專頁公布消息，已送火化並舉辦追思會。（facebook圖片：柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔）

日前，妹妹的主人在facebook專頁「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」公布指，他跟妹妹經歷了一場車禍，妹妹受了重傷，「我在車上一直瘋狂的邊哭邊喊邊按著妹妹的胸口喊著：妹妹妳要撐住啊、妳一定要撐住阿！我的褲子全濕了，都是妹妹的尿跟便⋯⋯我的衣服也全濕了，都是妹妹的⋯⋯」

醫生為妹妹急救一個小時，打了四支強心針，然而，妹妹並沒有半分起息，勸他放棄急救、繼續救牠會更痛苦。他看著妹妹弱虛無力的樣子，整個人癱軟在地上哭到聲嘶力竭，沒有任何時刻能比得上當時的心痛。最後，妹妹在他的陪伴下，走完了牠的狗生。

狗主不捨妹妹離開，火化翌日帶牠的骨灰散步。（facebook圖片：柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔）

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抱骨灰散步

「下班回到家都會先開一點點小縫，想著牠會出來迎接我回家。」妹妹離開得太突然，一下子無法接受失去牠的現實。在妹妹火化隔天，他決定要帶著牠（妹妹的骨灰）一起散步、逛牠最喜歡的便利店⋯⋯狗主接受訪問時指，「我當時還沒辦法接受牠離開的事實！」

「牠一直都在我身邊，陪著我⋯⋯」他以前每天早上都會帶妹妹散步，現在牠已經不在了，他只好換成裝著妹妹毛髮的小罐子慰藉他的內心。他跟妹妹形影不離，每次鄰居遇見他，都會問：妹妹呢？每解釋一次，他都會流淚一次。即使回到家裏，屋內每個角落，都有妹妹的身影，即使妹妹已經離開了半個月，他仍然沒法釋懷，每晚仍然會睡不好。每次看到妹妹的照片、影片，就會覺得妹妹還活著。

▼▼▼點撃圖片回顧妹妹可愛一面，牠跟便利店好像特別有緣▼▼▼

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▼▼▼狗主為妹妹製作了一段悼念影片，點撃看他們的珍貴回憶▼▼▼

便利店認定主人

狗主在2015年於在便利店門前巧遇柴犬「妹妹」。他原本打算到店裏買飲料，碰巧看到妹妹乖巧地站在門前，便摸了摸牠，逗牠玩耍。結果，妹妹就一直跟在他身邊，在便利店裏繞了幾個圈仍然不放棄。他打算駕車離開時，妹妹還跳上他的電單車上，彷彿在說：「我跟定你了！」

他向便利店店員查詢，才知道妹妹已經在店外逗留了一個上午，好像被人遺棄了。於是他帶妹妹到動物醫院掃晶片，發現牠身上並沒有晶片，而且身體非常瘦弱，於是把帶牠回家暫養。往後的一個月，他曾多次回到便利店，打探牠主人的消息，結果都無功而回，所以他決定讓妹妹成為他的家人。

跟妹妹相處四年，人寵之間曾鬧出了很多笑話，過去《香港01》亦曾多次報道妹妹的笑料，點撃重溫精彩內容：