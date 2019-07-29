臘腸狗為保護一歲小主人　浴血奮戰眼鏡蛇　不惜同歸於盡

狗狗是人類最忠心的朋友，面對危急關頭，牠們總會將主人的安危放在首位，甚至不惜犧牲自己。菲律賓日前發生了一宗令人痛心的事件，兩隻狗狗為保護小主人而與毒蛇搏鬥。最終雖成功擊退毒蛇，但其中一隻狗狗不幸在打鬥中身亡。

上周五（19日），菲律賓基達帕萬市一所民居遭眼鏡蛇入侵，住所內的兩隻臘腸狗為保護主人，冒死擊退眼鏡蛇。牠們成功守護了主人，然而其中一隻狗狗卻犧牲了視力，另一隻則賠上了性命。

兩隻臘腸狗為保護主人，拼死擊退眼鏡蛇。（Viral Press）

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從閉路電視片段可見，一條眼鏡蛇闖入了民居的後院，被2歲的白狗Moxie及4歲的黑狗Miley發現。牠們為了阻止這條毒蛇闖入屋內，齊心協力地攻擊毒蛇。Miley多次咬著毒蛇的尾巴，嘗試將牠摔到遠處。在兩分鐘的奮戰後，牠們咬死了毒蛇，可是Miley亦被毒蛇所咬，不幸身亡。至於Moxie雖保住性命，但也因被毒液傷及眼睛而失明。

飼主Jaime當時與太太Pauie正在外工作，屋內只有保姆及其一歲女兒Skye。Jaime回家後從保姆口中得知事發經過，隨即翻查閉路電視片段，看到Miley和Moxie的奮戰片段。Jaime坦言對愛犬有著無盡感激：「我為牠們感到非常驕傲，牠們保護了我的女兒Skye。」

Jaime其後將閉路電視片段分享至網上，隨即吸引過百萬人次觀看，成為網民熱話。網民們紛紛對兩隻狗狗表示欣賞，並對Miley的逝去感哀傷。

▼▼▼▼▼外國有狗狗為了護主，不惜捨命挨三槍▼▼▼▼▼