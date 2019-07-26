【萌寵充電站】貓影帝憑憂鬱眼神　把「貓生真難」演繹得淋漓盡致

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 日本有一隻摺耳貓憑一招必殺技俘虜粉絲的心，那就是一臉憂鬱的表情。牠出場總是一副若有所思的表情，靜靜地注視著遠方，彷彿歷盡滄桑。

這隻來自日本的蘇格蘭摺耳貓名叫Alaine，現年4歲。牠經常擺出一副愁雲慘霧的表情，緊蹙著眉，眼神憂鬱地向下望，似乎心事重重。

Alaine：「貓生真難。」（Instagram@kiko11232015）

牠的「苦瓜乾」表情，讓牠常常被誤會成心情不好，令人不禁想伸手安慰牠。牠的飼主為了配合牠的憂鬱表情，不時也會將各種食物或飲品放在牠面前，如可樂、辣醬、布丁、乳酪等，營造出「哀傷的為食貓」形象。

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飼主為牠開設了Instagram帳戶，分享牠一臉委屈的相片，吸引了不少粉絲。網民們看到這位憂鬱的小生後，紛紛大讚牠可愛，笑言「只能看不能吃，當然憂鬱」、「看到他心情都好起來了」、「好想安慰他」。

其實Alaine並非時刻也這麼憂鬱，牠還有很多表情！（Instagram@kiko11232015）

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