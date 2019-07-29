《權利遊戲》主演愛犬被撞斃　執法部門拒追查：狗只是財產

現時，香港法例絕不足以保護貓狗等小動物。以《道路交通條例》為例，撞死貓狗者不會被檢控，因相關法例只保障牛、羊、豬等動物。因此，過往多宗撞死貓狗案總會不了了之收場。在外國也有不少同類例子，上周，有份主演劇集《權利遊戲》的演員Sophie Turner的愛犬遭遇車禍身亡。相關部門拒絕主動追緝疑犯，原因為「法律上狗只是財產，而非生命」。

Sophie Turner的愛犬Waldo上周因車禍身亡。（Instagram@sophiet）

上周三（24日），《權力遊戲》演員Sophie Turner及其丈夫Joe Jonas在紐約與愛犬Waldo散步；期間Waldo因被一名路人嚇倒，掙脫牽繩後跑出馬路，被汽車撞倒身亡。肇事司機隨當場逃逸，而執法部門竟拒絕立刻追捕該名司機。

有執法部門人士透露，因狗狗在法律上被定義為財產，而非生命；所以，如Sophie Turner欲循法律途徑追究，就必須自行提出訴訟。然而，肇事車主已逃之夭夭，並未留下任何有關其身份的線索，難以對他作出刑事監控。紐約交通局將事件記錄為意外，而非刑事案件。

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演員Sohpie Turner曾在劇集《權利遊戲》中飾演Sansa Stark一角，因此而聲名大噪。她丈夫為歌手Joe Jonas，二人共同養有兩隻阿拉斯加雪橇犬，分別名叫Waldo及Porky。

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諮詢即將截止

事件反映美國的動物保護法例仍有不足之處，情況與香港略有所同。

根據香港的《道路交通條例》，如撞死牛、羊、豬等動物屬刑事罪行，但撞死貓狗等小動物者則不會被檢控，因相關法例並不保障牠們。

去年6月至9月，食物及衞生局曾聯同漁護署就修訂《道路交通條例》展開公眾諮詢，建議司機於撞倒貓狗時，必須停車報警。其後在10月發布的《施政報告》中，特首林鄭月娥提出修例，規定駕駛者須於撞倒貓狗時停車報警。

政府在3個月前就修例展開公眾諮詢，截止日期為後天，即7月31日。是次諮詢主要包括三方面，如引入「謹慎責任」制，對未能妥善照顧動物的人發出改善通知書，甚至處以適當罰則。

另外，修例亦建議加重殘酷對待動物的罰則，以及加強執法人員權力。有意表達意見的市民可把握最後兩天時間，到政府網頁（按此）查看諮詢詳情，填妥意見表格後透過郵寄、傳真或電郵方式提交。

港府正就修訂《防止殘酷對待動物條例》（第169章）展開公眾諮詢，諮詢期將於後天(31日)結束。（漁護署）

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