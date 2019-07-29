如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 不止人與人之間會日久生情，動物與動物之間也會。美國一對情侶日前正式領養了一隻小貓，其實他們原本只打算擔任暫托家長；但因他們的愛犬極力挽留小貓，不讓他們把小貓送走，終決定領養小貓。

現年11個月大的德國牧羊犬Koda舆三色貓Lyna感情要好，親密無間；就連Lyla成功得以留在現時的家，也全是Koda的功勞。

德國牧羊犬Koda舆三色貓Lyna形影不離。（Instagram@mr.koda.bear）

一年多前，初生的Lyna及其兄弟姊妹流落街頭，輾轉被送到暫養家長Lauraine的家。Lauraine及其男友悉心地照顧牠們，讓牠們能健康地成長。不久後，Lyla的兄弟姊妹全部也被他人領養，只餘下Lyla獨自留在Lauraine家。

當Lyla 5個月大時，Lauraine帶了一位新成員回家，那就是德國牧羊犬Koda。當時Koda不足一個月大，體型跟Lyla相若。Lauraine笑言牠們倆一拍即合：「如果我們離開了，Lyla便會大聲喊叫Koda。」Lauraine又指，牠們自此形影不離，Lyla就像是Koda的姊姊般，總喜歡為牠理毛；而Koda則是個搗蛋的弟弟。

▼▼▼▼▼點擊相片看牠們感情有多深厚▼▼▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

「Koda起初可能以為自己是貓，幸好牠後來和其他德牧相處久了，便不再覺得困擾。」Lauraine解釋道。現時，牠們已經同住了一整年，Koda的體型早已超越Lyla。Koda經常張開雙臂緊緊抱著Lyla，彷彿要宣示對Lyla的主權。

Lauraine感嘆地表示：「我們帶了Lyla回家，然後牠遇上了Koda，這絕對是命中注定的，我們現在已無法想像沒有Lyla的生活會是如何。」